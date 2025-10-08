TENDANCES
Des échantillons lunaires d’Apollo 17 dévoilent des isotopes de soufre encore jamais vus sur Terre

8 Oct. 2025 • 14:25
0

Une équipe de chercheurs dirigée par James W. Dottin III (de l’université Brown) a dévoilé une découverte inattendue dans des carottes lunaires rapportées lors de la mission Apollo 17, soit des isotopes de soufre manifestement différents de ceux observés sur Terre. Ces échantillons, préservés depuis 1972 dans le cadre du programme ANGSA, ont été analysés avec une technique moderne de spectrométrie ionique secondaire. Les résultats de cette étude montrent que le matériel volcanique de la Lune est fortement appauvri en 33S, ce qui contredit l’hypothèse traditionnelle selon laquelle le manteau lunaire et celui de la Terre partagent une composition isotopique en soufre identique.`

Apollo 17 échantillons

L’astronaute Eugene Cernan récupérant des échantillons lunaires lors de la Mission Apollo 17 en 1972

Des implications pour l’histoire de la Lune et de sa formation

James W. Dottin tire les conclusions de cette découverte : « Avant cela, on pensait que le manteau lunaire et celui de la Terre avaient la même composition isotopique en soufre. C’est ce à quoi je m’attendais en analysant ces échantillons, mais nous avons observé des valeurs très différentes de tout ce que l’on connait sur Terre. » Ce constat renforce deux interprétations possibles : soit la Lune a subi un échange chimique précoce entre sa surface et son manteau — malgré son absence supposée de tectonique —, soit elle porte encore la marque de l’objet cosmique (Theia) qui, selon la théorie dominante, a percuté la Terre primitive pour donner naissance à notre satellite naturel. Les signatures isotopiques étonnantes relevées dans le soufre pourraient ainsi être l’empreinte de ce cataclysme primordial.

Cette étude ouvre en tout cas un nouveau chapitre dans notre compréhension de la formation du système Terre-Lune. À mesure que d’autres corps planétaires seront soumis au même type d’analyse, les scientifiques pourront probablement obtenir des indices encore plus fins sur l’origine et l’évolution de notre système solaire.

