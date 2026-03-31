TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Eidos-Montréal supprime 124 postes : nouveau choc pour le studio de Deus Ex
Jeux vidéo

Eidos-Montréal supprime 124 postes : nouveau choc pour le studio de Deus Ex

3 min.
31 Mar. 2026 • 11:20
0

L’industrie du jeu vidéo continue d’enchaîner les restructurations, et Eidos-Montréal est un habitué du genre. Deux ans après une première vague de licenciement, le studio canadien a annoncé aujourd’hui la suppression de 124 emplois tout en confirmant le départ de son dirigeant historique David Anfossi. Cette décision s’inscrit dans un climat toujours plus tendu pour les grands groupes du secteur, où les réorganisations s’accumulent au rythme des arbitrages budgétaires, des projets annulés et des priorités éditoriales revues à la baisse.

Un studio majeur fragilisé par une nouvelle vague de coupes

Dans sa communication, Eidos-Montréal explique que cette réduction d’effectifs découle d’une évolution des besoins sur ses projets, avec des répercussions directes sur les équipes de production comme sur les fonctions de support. Derrière cette formule classique (et un poil hypocrite) se dessine une réalité plus brutale : même des studios expérimentés, installés depuis longtemps dans le paysage AAA, ne sont plus à l’abri d’ajustements massifs.

Eidos-Montreal

Eidos-Montréal reste pourtant un nom important de l’industrie. Le studio a signé ou accompagné plusieurs jeux marquants au fil des années, dans des univers aussi connus que Deus Ex, Tomb Raider, ou bien encore Les Gardiens de la Galaxie. Ce pedigree assez prestigieux n’a donc manifestement pas suffi à le protéger dans un contexte où la performance financière et la rationalisation des portefeuilles priment de plus en plus sur la stabilité des équipes (et la liberté créatrice).

Le départ de David Anfossi marque la fin d’un cycle

Au-delà des licenciements, l’autre fait marquant est le départ de David Anfossi, figure de longue date du studio. Sa sortie intervient à un moment délicat, alors qu’Eidos-Montréal traverse une nouvelle phase de transition. L’entreprise a indiqué qu’un plan de succession était en cours, sans préciser l’identité ou la stratégie du futur leadership.

Une transition managériale dans un contexte déjà instable

Ce changement de direction ne survient pas dans un vide stratégique. Pour rappel, et depuis plusieurs années, le studio évolue dans l’orbite d’Embracer Group, un conglomérat qui a multiplié les acquisitions avant d’entamer une profonde cure d’austérité. Plusieurs projets ont alors été réévalués, ralentis ou abandonnés, alimentant un climat d’incertitude durable pour de nombreuses équipes internes.

licenciement

Une industrie en crise de modèle

Le cas Eidos-Montréal dépasse le simple cadre d’un studio en difficulté, et illustre une crise bien plus large du secteur du jeu vidéo : les grands éditeurs cherchent actuellement à réduire leurs coûts à tout prix après une période d’expansion rapide, de paris coûteux et de projets XXL. Les restructurations deviennent presque routinières, y compris chez des développeurs réputés pour leur savoir-faire et leur héritage créatif.

Reste maintenant à savoir ce qu’il adviendra des ambitions futures d’Eidos-Montréal. Le studio demeure associé à plusieurs projets en soutien ou en collaboration, mais cette nouvelle saignée pose inévitablement la question de son avenir même.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deus-ex Remastered Jeux vidéo

Deus Ex Remastered est repoussé indéfiniment après une levée de boucliers des fans

Fortnite Smartphone Business

Epic Games taille dans ses effectifs : plus de 1 000 suppressions de postes et trois modes Fortnite sur la sellette

BioShock Jeux vidéo

BioShock : Take-Two aurait licencié le tiers des effectifs du studio Cloud Chamber

Contraband Jeux vidéo

Avalanche Studios (Just Cause) ferme son studio de Liverpool et licencie des employés en Suède

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The Crew

L’UFC-Que Choisir poursuit en justice Ubisoft pour pratiques abusives

31 Mar. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

UFC-Que Choisir a déposé une assignation en justice contre Ubisoft devant le tribunal de Créteil, dénonçant des...

Bluesky Logo

Bluesky lance Attie, son assistant IA… et déclenche la fronde des utilisateurs

31 Mar. 2026 • 12:45
0 Internet

Bluesky pensait sans doute ouvrir un nouveau chapitre dans la personnalisation des réseaux sociaux : avec Attie, un assistant dopé à...

free max

Free lance Free Max, un forfait mobile avec Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations

31 Mar. 2026 • 10:13
6 Mobiles / Tablettes

Free a annoncé, mardi 31 mars 2026 à Paris, le lancement du Forfait Free Max, une nouvelle offre mobile sans engagement qui inclut, selon...

Fuite Pixel 11

Le Google Pixel 11 se dévoile avec peu de changements

31 Mar. 2026 • 8:48
1 Mobiles / Tablettes

Les premières images du Pixel 11, publiées par OnLeaks, révèlent un smartphone quasi identique à ses deux...

Instagram Logo Icone

Meta teste Instagram Plus, un abonnement payant qui ajoute des fonctions

30 Mar. 2026 • 22:45
0 Internet

Meta teste un abonnement premium sur Instagram qui a pour nom Instagram Plus, deux mois après avoir annoncé son intention de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Mac : aux États-Unis, Apple est le seul fabricant à afficher une croissance à deux chiffres

Mac : aux États-Unis, Apple est le seul fabricant à afficher une croissance à deux chiffres

31 Mar. 2026 • 13:20

image de l'article Apple à 50 ans : retour sur John Sculley, le CEO le plus controversé de l’histoire d’Apple

Apple à 50 ans : retour sur John Sculley, le CEO le plus controversé de l’histoire d’Apple

31 Mar. 2026 • 11:55

image de l'article Free lance le Forfait Free Max, une offre mobile avec Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations

Free lance le Forfait Free Max, une offre mobile avec Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations

31 Mar. 2026 • 10:36

image de l'article Epic Games vs App Store : la Cour d’appel du 9ème Circuit inflige un (ultime ?) revers à Apple

Epic Games vs App Store : la Cour d’appel du 9ème Circuit inflige un (ultime ?) revers à Apple

31 Mar. 2026 • 10:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site