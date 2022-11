L’ISS file vraiment à toute vitesse, et une vidéo permet de bien s’en rendre compte

La Station Spatiale Internationale (ISS) file au-dessus de nos têtes à une altitude de 408 km et à plus de 27 000 km/h (27 600 km/h), soit entre quinze et seize fois le tour de la Terre en 24 h ! Dans l’espace, sans ralentissement causé par la friction de l’air (on ne parle pas de vide spatial pour rien), tout objet en orbite va vite, très vite, d’autant que cette grande vitesse est nécessaire pour le maintien de l’objet en orbite. Ainsi, pour un satellite se trouvant à environ 300 km au-dessus de la surface de la Terre, la vitesse orbitale nécessaire est de 7,8 km/s (28 000 km/h). Au-delà de cette vitesse orbitale, l’objet s’en irait vers l’espace profond, et en deçà, il retomberait inexorablement vers la Terre. Il est à noter que l’ISS finit toujours par ralentir sa course : cette dernière est en effet située à la fois dans l’espace et dans l’atmosphère terrestre (dont la limite est fixée à 100 000 km… ou 630 000 km selon les définitions !) et rencontre donc des molécules sur son parcours qui finissent par ralentir sa progression.

Il est bien difficile de se rendre compte ce que représente réellement 27000 km/h vu de la Terre, mais heureusement, une petite vidéo de la chaîne Airplane Mode réalisée par Benjamin Granville permet de se faire un ordre idée. Réalisée à l’aide du simulateur de vol AirPlane, la vidéo nous montre l’ISS a seulement 3000 mètres d’altitude, « rasant » les villes et les paysages terrestres à une vitesse folle.