Spotify teste des playlists générées par IA pour contrôler votre algorithme

Spotify propose pour la première fois un contrôle accru sur son algorithme de recommandation via une nouvelle fonctionnalité baptisée « Playlists suggérées » qui s’appuie sur l’intelligence artificielle. Actuellement en phase de test, cet outil permet de générer des listes de lecture ultra-personnalisées en utilisant des prompts détaillés.

Une IA qui comprend le contexte pour générer une playlist

Si Spotify avait déjà proposé l’an dernier des playlists générées par IA, cette nouvelle itération va beaucoup plus loin. Elle se distingue par deux aspects majeurs. Il y a d’un côté l’intégration du « savoir mondial » : l’IA peut interpréter des requêtes complexes liées à l’actualité culturelle ou des scénarios précis. De l’autre, on retrouve la mémoire longue. Contrairement aux recommandations classiques focalisées sur vos goûts récents, cet outil prend en compte l’arc complet de vos préférences, en puisant dans votre historique d’écoute depuis votre tout premier jour sur le service de streaming musical.

Les utilisateurs peuvent ainsi formuler des demandes très spécifiques, comme : « de la pop énergique et du hip-hop pour une course de 30 minutes à rythme régulier, finissant par des chansons relaxantes pour la récupération » ou encore « des musiques issues des films et séries les plus populaires de l’année qui correspondent à mes goûts ».

Vous avez le contrôle de l’algorithme

L’autre grande nouveauté réside dans la gestion de ces playlists dans le temps. Il est possible d’affiner le prompt initial (par exemple : « ajoute des morceaux rares que je ne connais pas encore ») et surtout de programmer la fréquence de mise à jour.

L’utilisateur peut décider si la playlist doit se rafraîchir quotidiennement ou hebdomadairement. En somme, cela permet de créer sa propre version des « Découvertes de la semaine » ou des « Daily Mix », mais entièrement calibrée sur un genre, une époque ou une humeur spécifique choisie par l’utilisateur, et non imposée par Spotify. Pour plus de transparence, l’application affichera également pourquoi tel morceau a été recommandé.

Pour l’instant disponible uniquement en anglais en Nouvelle-Zélande, la fonctionnalité devrait évoluer avant un déploiement plus large dans d’autres langues et pays.