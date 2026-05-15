Rachat de SFR : un délai supplémentaire est accordé à Orange, Bouygues et Free

Ce 15 mai 2026 était la date butoir pour les négociations du rachat de SFR avec l’opérateur au logo rouge, Orange, Bouygues Telecom et Free. Mais un accord précis n’a pas encore été trouvé et il y a maintenant une prolongation jusqu’au 5 juin.

Le rachat de SFR continue ses négociations exclusives jusqu’en juin

Dans un court communiqué publié ce matin, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free indiquent :

Le groupe Altice France avait accordé au consortium une période d’exclusivité initiale jusqu’au 15 mai 2026. Les parties poursuivent leurs discussions constructives et, dans ce contexte, Altice France a accepté de prolonger la période d’exclusivité jusqu’au 5 juin 2026. À ce stade, il n’y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord.

L’offre de rachat pour mettre la main sur SFR est de 20,35 milliards d’euros. Orange, Bouygues Telecom et Free ont fait ensemble cette offre le 17 avril dernier. Leur toute première offre remonte à octobre avec un montant de 17 milliards d’euros. Celle-ci avait été rejetée moins de 24 heures après par Altice, la maison-mère de SFR.

Aujourd’hui, les trois acheteurs maintiennent le prix de 20,35 milliards d’euros. Mais comme nous pouvons le voir, il leur faut un délai supplémentaire pour réellement trouver un terrain d’entente, d’où la prolongation des négociations exclusives jusqu’au 5 juin.

La répartition du prix de 20,35 milliards d’euros et de la valeur serait de l’ordre de 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour Free-Groupe Iliad et 27 % pour Orange.

Avec un tel rachat, la France passerait de quatre à trois opérateurs. Bouygues Telecom, Free et Orange envisagent la répartition suivante du périmètre cible :

l’activité et la clientèle « B2B » seraient reprises par Bouygues Telecom

l’activité et la clientèle « B2C » seraient partagées entre Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange

les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange, à l’exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom

Dans tous les cas, rien ne change pour les clients de SFR et de SFR RED. Et même en cas de rachat réellement acté, il faudra attendre plusieurs mois avant que la transition se fasse.