Coyotte vs Acme : première bande-annonce pour le film « rescapé »

Après des années d’incertitude, Coyote vs. Acme devient enfin une réalité. Le premier trailer officiel du film a été dévoilé, confirmant au passage une sortie en salles au 28 août 2026. La simple publication de cette bande-annonce résonne comme une forme de revanche pour un projet longtemps enterré par Warner Bros. avant d’être finalement récupéré par Ketchup Entertainment. Et à en juger par ces premières images, le pari pourrait bien être beaucoup plus séduisant que prévu.

Un procès absurde, mais parfaitement taillé pour les Looney Tunes

Le pitch du film est aussi simple qu’efficace : après des décennies d’échecs provoqués par les gadgets défectueux d’Acme, Wile E. Coyote décide d’attaquer l’entreprise en justice. Pour mener cette bataille improbable, il s’entoure d’un avocat incarné par Will Forte, tandis que John Cena joue le défenseur de la multinationale. En filigrane, Acme devient presque le symbole de ces grandes machines industrielles capables de broyer ce qu’elles produisent elles-mêmes. L’ensemble assume pleinement un ton méta, à mi-chemin entre la satire judiciaire, l’hommage aux cartoons classiques et la comédie familiale contemporaine.

Ce qui frappe le plus dans cette première bande-annonce, c’est probablement l’équilibre entre nostalgie et modernité : les personnages des Looney Tunes conservent leur ADN visuel et leur absurdité intacte, tandis que le niveau des effets spéciaux et d’incrustation des personnages cartoons dans le monde réel est à largement à la hauteur des grosses productions récentes.

Un film rescapé qui pourrait créer la surprise

Le trailer donne surtout l’impression d’un film beaucoup plus accessible et malin que ce que son « enterrement » initial par Warner pouvait laisser croire. L’humour est bien là, les acteurs semblent parfaitement dans le ton, et la proposition s’inscrit clairement dans les traces du monumental Qui Veut la Peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. A ce stade, et connaissant le destin funeste qui était promis à ce film par Warner., Ketchup Entertainment semble déjà avoir gagné une partie de son pari.