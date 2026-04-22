TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Coyotte vs Acme : première bande-annonce pour le film « rescapé »
Culture Geek

Coyotte vs Acme : première bande-annonce pour le film « rescapé »

2 min.
22 Avr. 2026 • 18:00
0

Après des années d’incertitude, Coyote vs. Acme devient enfin une réalité. Le premier trailer officiel du film a été dévoilé, confirmant au passage une sortie en salles au 28 août 2026. La simple publication de cette bande-annonce résonne comme une forme de revanche pour un projet longtemps enterré par Warner Bros. avant d’être finalement récupéré par Ketchup Entertainment. Et à en juger par ces premières images, le pari pourrait bien être beaucoup plus séduisant que prévu.

Un procès absurde, mais parfaitement taillé pour les Looney Tunes

Le pitch du film est aussi simple qu’efficace : après des décennies d’échecs provoqués par les gadgets défectueux d’Acme, Wile E. Coyote décide d’attaquer l’entreprise en justice. Pour mener cette bataille improbable, il s’entoure d’un avocat incarné par Will Forte, tandis que John Cena joue le défenseur de la multinationale. En filigrane, Acme devient presque le symbole de ces grandes machines industrielles capables de broyer ce qu’elles produisent elles-mêmes. L’ensemble assume pleinement un ton méta, à mi-chemin entre la satire judiciaire, l’hommage aux cartoons classiques et la comédie familiale contemporaine.

Ce qui frappe le plus dans cette première bande-annonce, c’est probablement l’équilibre entre nostalgie et modernité : les personnages des Looney Tunes conservent leur ADN visuel et leur absurdité intacte, tandis que le niveau des effets spéciaux et d’incrustation des personnages cartoons dans le monde réel est à largement à la hauteur des grosses productions récentes.

Un film rescapé qui pourrait créer la surprise

Le trailer donne surtout l’impression d’un film beaucoup plus accessible et malin que ce que son « enterrement » initial par Warner pouvait laisser croire. L’humour est bien là, les acteurs semblent parfaitement dans le ton, et la proposition s’inscrit clairement dans les traces du monumental Qui Veut la Peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. A ce stade, et connaissant le destin funeste qui était promis à ce film par Warner., Ketchup Entertainment semble déjà avoir gagné une partie de son pari.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Super Mario Galaxy Geekeries

Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour la bande-annonce

Super Mario Galaxy Le Film Geekeries

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce

Super Mario Galaxy Le Film Geekeries

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce finale

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi Yoshi Toad Geekeries

Super Mario Galaxy le film : nouvelle bande-annonce dévoilant Yoshi et d’autres personnages

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Meta va espionner ses employés pour entraîner son IA

22 Avr. 2026 • 19:10
0 Internet

Meta prépare l’installation d’un logiciel de suivi sur les ordinateurs professionnels de ses salariés américains pour...

Thus Anker puce

Anker lance Thus, sa puce IA maison conçue pour les traitements d’intelligence artificielle en local

22 Avr. 2026 • 19:00
0 Matériel

En voilà une surprise ! Anker veut faire sortir l’intelligence artificielle du cloud pour l’installer directement dans les accessoires...

Ghost Robotics

Les États-Unis veulent freiner les robots chinois… tout en restant encore dépendant de la Chine

22 Avr. 2026 • 16:45
0 Business

Washington poursuit son découplage technologique avec Pékin, et la robotique est désormais dans le viseur. Un projet de loi...

Lignes de Code Intelligence Artificielle

SpaceX s’allie à la startup d’IA Cursor avec une option de rachat à 60 milliards de dollars

22 Avr. 2026 • 15:25
0 Business

Elon Musk poursuit ses ambitions dans l’IA avec une opération spectaculaire autour de Cursor, l’un des outils de codage assisté...

Erabros EV5IMG_2391

Test Erabros EV5 : un aspirateur balai sans fil inspiré du Dyson V15, mais à prix cassé

22 Avr. 2026 • 14:20
3 Tests

Sur le marché des aspirateurs balais sans fil, difficile d’échapper à l’ombre portée de Dyson. Design vertical,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Google tease le nouveau Siri IA d’iOS 27 s’appuyant sur Gemini

Google tease le nouveau Siri IA d’iOS 27 s’appuyant sur Gemini

22 Apr. 2026 • 19:46

image de l'article iOS 26.4.2 et iOS 18.7.8 sont disponibles sur iPhone

iOS 26.4.2 et iOS 18.7.8 sont disponibles sur iPhone

22 Apr. 2026 • 19:26

image de l'article Apple a retiré puis rétabli Cal AI de l’App Store après des manquements

Apple a retiré puis rétabli Cal AI de l’App Store après des manquements

22 Apr. 2026 • 18:39

image de l'article iPhone 18 : Apple reverrait à la baisse l’écran et le processeur

iPhone 18 : Apple reverrait à la baisse l’écran et le processeur

22 Apr. 2026 • 17:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site