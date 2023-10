Atari rachète Digital Eclipse, le studio derrière la compilation rétro… des 50 ans d’Atari !

Atari vient de racheter Digital Eclipse, le studio derrière la compilation rétro… des 50 ans d’Atari ! Digital Eclipse a confirmé l’information sur sa page X, et précise presque dans la foulée que les termes du rachat lui permettront de continuer à développer des jeux qui ne soient pas forcément des franchises Atari. Sur sa page FAQ, le studio annonce ainsi qu’ « En plus des sorties récentes comme Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord et The Making of Karateka, Digital Eclipse a de nombreux projets non dévoilés en cours qui n’impliquent pas la propriété intellectuelle d’Atari, et ces projets se poursuivront comme prévu. »

Did you hear the news? Digital Eclipse is joining the @Atari family! The official press release is here: https://t.co/AtaZvq3uOw What does this mean for the future of Digital Eclipse? Here's a quick FAQ with a few big questions answered: https://t.co/bfSsYbSl4i — Digital Eclipse (@DigitalEclipse) October 31, 2023

Comme il est de coutume en ce cas, l’acheteur et l’acheté se sont mutuellement félicités de cette transaction : « Digital Eclipse est le meilleur au monde dans ce qu’il fait », a ainsi déclaré dans un communiqué Wade Rosen, le CEO d’Atari. « Ils ont un amour et un respect profonds pour l’histoire de l’industrie du jeu vidéo et sont réputés pour développer des projets acclamés par la critique et basés sur des franchises historiques. Digital Eclipse, ainsi que Nightdive (la précédente acquisition d’Atari, Ndlr), sont en parfait accord avec l’ADN et les nouveaux objectifs d’Atari ».

Même son de cloche du côté de Digital Eclipse : « Atari et Digital Eclipse partagent la même philosophie en matière de célébration et de préservation de l’histoire du jeu vidéo », a déclaré Andrew Ayre, fondateur et CEO de Digital Eclipse. « C’est une combinaison passionnante, et je suis convaincu que cela servira extrêmement bien à Digital Eclipse et à nos fans à mesure que nous développons notre activité et élargissons nos capacités. »