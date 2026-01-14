TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Samsung se met à vendre des smartphones reconditionnés en France
Actualité Mobiles et Tablettes

Samsung se met à vendre des smartphones reconditionnés en France

14 Jan. 2026 • 8:33
0

Samsung annonce le lancement en France de son programme « Reconditionné Premium » qui permet d’avoir des smartphones Galaxy reconditionnés. Outre l’Hexagone, le programme fait ses débuts en Allemagne et au Royaume-Uni. Il existait déjà aux États-Unis et en Corée du Sud.

Samsung Galaxy S25

Des prix surprenants pour les Galaxy reconditionnés chez Samsung

Pour le lancement du programme, Samsung propose à la vente des Galaxy S25 reconditionnés. Le Galaxy S25 avec 256 Go de stockage est disponible au prix de 799 euros. Un côté surprenant est que le modèle neuf est disponible pour 759 euros sur le site du constructeur. Il coûte donc 40 euros de moins que le modèle d’occasion.

Pour sa part, le Galaxy S25+ reconditionné est au prix de 999 euros. En comparaison, le modèle neuf est à 1 172 euros sur le site de Samsung.

Vient ensuite le Galaxy S25 Ultra reconditionné qui est à 1 249 euros, là où le modèle neuf est à 1 199 euros. Ici, la différence est de 50 euros, avec encore une fois l’avantage au modèle neuf. C’est à se demander ce que fait Samsung avec son modèle standard et le modèle Ultra.

Voici comment le constructeur présente son programme :

Les appareils du programme RP sont inspectés et reconditionnés par des experts Samsung, qui effectuent un nettoyage rigoureux et plus de 100 tests de qualité. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, la qualité est garantie en ne donnant accès au programme RP qu’aux produits en meilleur état lorsqu’ils sont retournés. Chaque appareil est ensuite reconditionné aux exigences de Samsung en matière d’aspect et de performances, le tout avec des pièces Samsung d’origine et dispose d’une batterie avec une capacité minimale de 97 %.

Au cours du processus, tous les appareils sont réinitialisés pour supprimer les données personnelles et garantir qu’ils sont commercialisés dans un excellent état. Ils sont ensuite emballés dans une boîte fabriquée à partir de matériaux recyclables contenant les mêmes accessoires que l’appareil d’origine.

Les smartphones Galaxy reconditionnés sont disponibles maintenant sur cette page. Samsung rejoint ainsi Apple qui propose déjà le Refurb, à savoir sa propre boutique des produits reconditionnés qui inclut notamment les iPhone.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Galaxy AI Mobiles / Tablettes

Samsung va doubler le nombre de smartphones éligibles à Galaxy AI en 2026

Samsung Logo Mobiles / Tablettes

Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

Samsung Galaxy S25 Edge Capteurs Photo Mobiles / Tablettes

Samsung abandonnerait les smartphones ultra-fins après l’échec du Galaxy S25 Edge

Navire Cargo Mobiles / Tablettes

Aux États-Unis, les expéditions de smartphones ont bondi de 30% sur le mois de mars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Warhammer 40,000 – Space Marine 2

Warhammer : Games Workshop interdit l’IA générative dans le processus créatif

14 Jan. 2026 • 11:15
0 Logiciels

Games Workshop, détenteur des franchises Warhammer et Warhammer 40,000, a officiellement tranché dans le débat sur...

Asgard Wrath 2

Meta ferme trois de ses studios VR, dont Twisted Pixel (Deadpool VR) et Sanzaru Games (Asgard’s Wrath)

14 Jan. 2026 • 9:45
0 Hors-Sujet

La stratégie de Meta autour de la réalité virtuelle continue d’évoluer, au prix de décisions...

Claude Cowork

Anthropic lance Claude Cowork pour l’automatisation de tâches avec l’IA

13 Jan. 2026 • 22:26
0 Logiciels

Anthropic lance Cowork, une déclinaison simplifiée de Claude Code intégrée à l’application Claude sur ordinateur,...

Firefox Logo

Firefox 147 améliore la lecture vidéo et apporte d’autres nouveautés

13 Jan. 2026 • 19:31
0 Logiciels

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 147 dans sa version stable. Il y a quelques nouveautés disponibles avec...

Free Logo

Free Mobile confirme ne pas augmenter ses prix et mise sur la 5G+

13 Jan. 2026 • 18:03
1 Mobiles / Tablettes

Free Mobile fête aujourd’hui ses 14 ans et l’opérateur en profite pour parler des prix, ainsi que de son...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Monarch: Legacy of Monsters : une date de sortie pour la saison 2, un premier trailer… et un nouveau titan

Monarch: Legacy of Monsters : une date de sortie pour la saison 2, un premier trailer… et un nouveau titan

14 Jan. 2026 • 10:36

image de l'article Apple prévoit ses propres puces pour les serveurs IA en 2026

Apple prévoit ses propres puces pour les serveurs IA en 2026

14 Jan. 2026 • 9:10

image de l'article Apple passe par Google Gemini pour Siri IA afin de gagner du temps

Apple passe par Google Gemini pour Siri IA afin de gagner du temps

14 Jan. 2026 • 8:03

image de l'article Voici ce que pourra faire le nouveau Siri IA avec Gemini

Voici ce que pourra faire le nouveau Siri IA avec Gemini

14 Jan. 2026 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site