Samsung se met à vendre des smartphones reconditionnés en France

Samsung annonce le lancement en France de son programme « Reconditionné Premium » qui permet d’avoir des smartphones Galaxy reconditionnés. Outre l’Hexagone, le programme fait ses débuts en Allemagne et au Royaume-Uni. Il existait déjà aux États-Unis et en Corée du Sud.

Des prix surprenants pour les Galaxy reconditionnés chez Samsung

Pour le lancement du programme, Samsung propose à la vente des Galaxy S25 reconditionnés. Le Galaxy S25 avec 256 Go de stockage est disponible au prix de 799 euros. Un côté surprenant est que le modèle neuf est disponible pour 759 euros sur le site du constructeur. Il coûte donc 40 euros de moins que le modèle d’occasion.

Pour sa part, le Galaxy S25+ reconditionné est au prix de 999 euros. En comparaison, le modèle neuf est à 1 172 euros sur le site de Samsung.

Vient ensuite le Galaxy S25 Ultra reconditionné qui est à 1 249 euros, là où le modèle neuf est à 1 199 euros. Ici, la différence est de 50 euros, avec encore une fois l’avantage au modèle neuf. C’est à se demander ce que fait Samsung avec son modèle standard et le modèle Ultra.

Voici comment le constructeur présente son programme :

Les appareils du programme RP sont inspectés et reconditionnés par des experts Samsung, qui effectuent un nettoyage rigoureux et plus de 100 tests de qualité. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, la qualité est garantie en ne donnant accès au programme RP qu’aux produits en meilleur état lorsqu’ils sont retournés. Chaque appareil est ensuite reconditionné aux exigences de Samsung en matière d’aspect et de performances, le tout avec des pièces Samsung d’origine et dispose d’une batterie avec une capacité minimale de 97 %. Au cours du processus, tous les appareils sont réinitialisés pour supprimer les données personnelles et garantir qu’ils sont commercialisés dans un excellent état. Ils sont ensuite emballés dans une boîte fabriquée à partir de matériaux recyclables contenant les mêmes accessoires que l’appareil d’origine.

Les smartphones Galaxy reconditionnés sont disponibles maintenant sur cette page. Samsung rejoint ainsi Apple qui propose déjà le Refurb, à savoir sa propre boutique des produits reconditionnés qui inclut notamment les iPhone.