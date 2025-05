Aux États-Unis, les expéditions de smartphones ont bondi de 30% sur le mois de mars

Cela semble à priori contrintuitif, et pourtant… Au mois de mars de cette année, et si l’on en croit Counterpoint, les expéditions de smartphones vers les États-Unis ont bondi de 30 % sur un an ! L’explication est simple : les fabricants se sont précipités pour importer des appareils avant qu’une nouvelle vague de droits de douane ne soit annoncée par l’administration Trump. Cette stratégie préventive a entraîné une augmentation de 51 % des stocks de smartphones aux États-Unis par rapport à l’année précédente. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Vietnam ont aussi connu une forte hausse des expéditions, l’Inde se démarquant particulièrement par un transfert important de la production. Plusieurs grandes marques comme Apple, Samsung et Motorola ont accru leur dépendance à l’égard de l’Inde pour l’assemblage (en mars, Motorola a presque triplé ses expéditions en provenance de l’Inde). Les smartphones fabriqués en Inde ont ainsi représenté 26 % des expéditions vers les États-Unis au premier trimestre 2025, contre 16 % un an plus tôt !

Sans surprise, c’est du côté d’Apple que la hausse est la plus spectaculaire, la firme de Cupertino ayant enregistré une hausse de 42 % de sa distribution d’iPhone vers les revendeurs américains en mars. Apple a ainsi accumulé du stock afin d’éviter de faire payer aux consommateurs américains le manque à gagner induit par les nouveaux tarifs douaniers, et a fortement augmenté ses importations depuis l’Inde. Plusieurs analystes estiment que cette stratégie aidera Apple à maintenir des prix stables tout au long de l’été.