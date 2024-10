Samsung ne va bien sûr pas abandonner sa gamme de mobiles premium, mais il y aurait tout de même du changement dans l’air : si l’on en croit le média sud-coréen E-Today, Samsung abandonnerait la nomenclature actuelle de ses smartphones pour distinguer plus nettement ses modèles haut de gamme des autres appareils. Depuis 2009, toutes les gammes de mobiles Samsung portent la dénomination « Galaxy » (Galaxy A, Galaxy S et Galaxy Z) et ce quel que soit le positionnement de ces gammes (entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme donc).

Le numéro un mobile réfléchirait à changer le nom de sa gamme la plus premium, ce qui permettrait de la distinguer plus aisément des autres appareils du fabricant. Samsung étudierait sérieusement les avantages d’une telle stratégie… qui a déjà porté ses fruits pour d’autres entreprises, comme Hyundai avec sa marque de luxe Genesis. Pour rappel, lors du CES 2024, Lee Young-hee, le responsable marketing de Samsung, avait déjà laissé entendre que les clients pouvaient s’attendre à un nouveau nom lors de grands changements technologiques, une déclaration qui collerait assez bien avec l’arrivée d’une nouvelle appellation pour les modèles Galaxy S et Galaxy Z.