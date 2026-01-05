Samsung va doubler le nombre de smartphones éligibles à Galaxy AI en 2026

Dans une offensive majeure pour dominer le marché de l’intelligence artificielle sur mobile, Samsung prévoit de doubler le nombre de ses appareils équipés de Galaxy AI cette année. TM Roh, nouveau co-PDG de l’entreprise, a annoncé que le parc de produits intégrant Galaxy AI passera de 400 millions à 800 millions d’unités en 2026, offrant un avantage stratégique décisif à Google.

Une alliance stratégique avec Google pour contrer la concurrence

Cette expansion massive repose largement sur Gemini, le modèle d’IA de Google. En tant que principal soutien mondial de la plateforme Android, Samsung offre à Google un levier colossal dans sa course contre OpenAI. Cette manœuvre intervient alors que Google a lancé en novembre Gemini 3, provoquant une réaction immédiate d’OpenAI qui a riposté avec son modèle GPT-5.2 quelques semaines plus tard.

Pour Samsung, l’objectif est double : récupérer sa couronne perdue face à Apple sur le marché du smartphones (Apple a vendu plus d’iPhone que Samsung n’a vendu de Galaxy en 2025) et repousser les concurrents chinois. TM Roh entend déployer des services d’IA intégrés non seulement sur les téléphones et tablettes, mais aussi sur les téléviseurs et l’électroménager, créant un écosystème unifié capable de surpasser les fonctionnalités d’Apple.

L’adoption de l’IA s’accélère chez le grand public

La demande des utilisateurs pour l’IA semble valider cette stratégie agressive. Les enquêtes internes de Samsung révèlent que la notoriété de la marque Galaxy AI a bondi de 30 % à 80 % en seulement un an. « Même si la technologie de l’IA peut sembler un peu douteuse pour l’instant, d’ici six mois à un an, ces technologies deviendront plus répandues », prédit TM Roh auprès de Reuters.

Si la recherche reste la fonction la plus plébiscitée sur mobile, les usages se diversifient rapidement. Les utilisateurs adoptent de plus en plus les outils de retouche d’image générative, ainsi que les fonctions de productivité comme la traduction et le résumé automatique. Galaxy AI combine pour cela la puissance de Gemini avec l’IA maison Bixby pour gérer ces différentes tâches.

Cette annonce survient dans un climat boursier optimiste pour Samsung. L’action du groupe a clôturé en hausse de 7,5 % lundi, anticipant une augmentation significative des bénéfices au quatrième trimestre de 2025. Cette performance financière est notamment portée par la pénurie mondiale de puces qui continue de favoriser la division semi-conducteurs du groupe.