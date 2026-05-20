YouTube Premium est désormais inclus avec l’offre Google AI Pro

L’offre Google AI Pro devient un peu plus intéressante, puisqu’elle intègre désormais YouTube Premium Lite sans surcoût. Google a profité de sa conférence I/O 2026 pour faire l’annonce.
L’abonnement Google AI Pro coûte 21,99 €/mois. Jusqu’à présent, il proposait :
Voilà maintenant que YouTube Premium Lite s’ajoute à la liste et le prix de Google AI Pro reste à 21,99 €/mois. Cet ajout concerne quelques pays, dont la France.
Pour rappel, il existe deux versions : YouTube Premium et YouTube Premium Lite. La première se veut l’offre « complète » avec le retrait des publicités sur les vidéos YouTube, l’accès au service de streaming musical YouTube Music, le téléchargement des vidéos pour les regarder sans connexion Internet, la lecture en arrière-plan, la mise en fil d’attente et plus encore. Son prix est de 12,99 €/mois.
Vient ensuite YouTube Premium Lite à 7,99 €/mois. Celle-ci retire les publicités sur les vidéos, supporte la lecture en arrière-plan et le téléchargement des vidéos pour un visionnage sans connexion Internet pour 7,99 €/mois. Il s’agit ici des abonnements pris séparément. De fait, Google AI Pro à 21,99 €/mois est encore plus intéressant qu’auparavant.
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