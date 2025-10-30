TENDANCES
La tech exulte : la Chine et les États-Unis font une pause d'un an pour les droits de douane réciproques
La tech exulte : la Chine et les États-Unis font une pause d’un an pour les droits de douane réciproques

30 Oct. 2025 • 18:45
Lors d’une rencontre bilatérale à Busan en Corée du Sud, le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont conclu un moratoire d’une durée d’un an concernant certaines mesures tarifaires punitives (ou dit autrement « les droits de douane réciproques »). Cet accord annonce un répit inespéré alors que les tensions commerciales impactent directement les chaînes d’approvisionnement mondiales et pèsent considérablement sur le secteur de la tech.

Les modalités clés de la trêve tarifaire

Concrètement, Washington s’est engagé à réduire d’environ dix points la moyenne des droits imposés sur les produits chinois — ramenant celle-ci à environ 47 % (ce qui reste énorme) tandis que Pékin suspend pour 12 mois ses nouveaux contrôles à l’exportation de terres rares et gèle certaines contre-mesures logistiques.

Outre les droits de douane, l’accord prévoit la suspension pour un an d’une enquête américaine visant le secteur maritime et logistique chinois, ainsi qu’un gel des mesures chinoises sur les terres rares, qui sont un incontournable des technologies de pointe. Toutefois, aucun engagement n’a été pris concernant le transfert des puces haut de gamme de NVIDIA — notamment l’architecture « Blackwell » — vers la Chine.

USA Chine

Un répit stratégique, mais pas une paix durable

Cet accord va certes permettre à l’économie mondiale de souffler un peu, mais il ne s’agit pas ici d’un « désarmement » durable. Les deux pays maintiennent leurs dispositifs de défense commerciale « en veille » tout en restant prêts à reprendre l’offensive en cas de désaccord. Le moratoire annuel permet en outre aux deux parties de renégocier chaque année le cadre de leurs relations commerciales.

Dans un contexte marqué par la rivalité technologique, les tensions géopolitiques et la course aux matières premières stratégiques, cette pause offre une fenêtre de négociation précieuse. Toutefois, le retour à la table des discussions ne fait que commencer. La tech exulte, mais il n’y a pas (encore) matière àse réjouir sur le moyen terme.

SOURCEEngadget

