Pause des droits de douane américains : le secteur de la tech peut de nouveau souffler

La tech mondiale peut souffler… et les actions repartir à la hausse : Donald Trump a mis sur pause pour une période de 90 jours les « tarifs douaniers réciproques » qui imposaient jusqu’ici une taxe de 145% sur les produits importés de Chine. Lors des échanges avant ouverture, les actions technologiques américaines sont déjà en hausse. Après l’accord conclu à Genève entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis ont abaissé leurs tarifs sur les importations chinoises de 145 % à 30 %, tandis que la Chine a réduit ses droits de douane sur les produits américains de 125 % à 10 %.

Temu et Alibaba ont vu leurs actions grimper de près de 9 % au Nasdaq, et de grandes entreprises technologiques américaines fortement dépendantes de la Chine pour l’approvisionnement et la fabrication—telles qu’Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, AMD et Meta—ont enregistré des hausses de leurs cours de 5 % à 6 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont également progressé de 3,8 %, traduisant un fort engouement des marchés. Si la tech est bien évidemment le principal pôle d’activité à profiter de cette accalmie, d’autres secteurs, comme le jeu de société, pourraient bien être sauvés in extremis par ce nouvel accord commercial entre les deux superpuissances économiques.