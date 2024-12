Le FBI et la CISA demandent aux américains de chiffrer leurs messages

Il semble loin le temps où le FBI bataillait en justice pour avoir le droit de placer des portes dérobées dans les appareils mobiles (au nom de la sécurité nationale bien sûr) : le Federal Bureau of Investigation ainsi que les autorités américaines de cybersécurité (CISA) viennent de lancer une campagne coordonnée afin de sensibiliser les citoyens américains aux menaces de cyberattaques étrangères, une campagne qui intervient après l’intrusion « Salt Typhoon » dans les systèmes de télécommunications américains. Cette intrusion attribuée à des hackers chinois est aujourd’hui considérée par les analystes comme l’une des pires cyberattaques ayant eu lieu sur le sol américain.

Face à la montée des « périls numériques », la CISA et le FBI exhortent désormais les citoyens à utiliser des applications de messagerie chiffrées de bout en bout (end-to-end), comme Signal ou iMessage, surtout évidemment lorsque les messages envoyés sont de nature « sensible ». Le chiffrage n’est pas seulement une protection contre les menaces extérieures : depuis l’attentat de San Bernardino (le tireur avait un iPhone chiffré), des voix s’élèvent aux États-Unis contre le chiffrage de bout-en-bout. L’intronisation de Trump à la Maison Blanche pourrait aussi jeter un trouble sur la stratégie actuelle du FBI en matière de cybersécurité : la nomination du très conservateur Kash Patel à la tête du bureau ne semble plus vraiment raccord avec ce soutien public du chiffrage, d’autant que Trump lui-même a promis de poursuivre ses ennemis politiques, des menaces qui pourraient se traduire par une surveillance accrue des communications.