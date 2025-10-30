TENDANCES
Jeux vidéo

Le studio Don’t Nod (Life is Strange) va développer un jeu pour Netflix

30 Oct. 2025 • 13:15
0

Don’t Nod, le créateur du très populaire Life is Strange, prépare un tout nouveau jeu narratif pour Netflix. Le studio français, réputé pour ses jeux à forte « charge émotionnelle », a confirmé la signature d’un accord de développement avec la plateforme de streaming afin de concevoir un titre basé sur « une importante propriété intellectuelle » issue du catalogue de Netflix. Le projet sera piloté par l’équipe Don’t Nod basée à Montréal, tandis que Netflix en assurera l’édition.

Life is Strange

Un partenariat pour renforcer la division jeux de Netflix

Ce partenariat intervient dans un contexte de réorientation stratégique pour Netflix, qui a récemment réduit la voilure de ses ambitions AAA en fermant son studio interne Team Blue. Depuis début 2025, la société mise davantage sur les jeux narratifs, familiaux et grand public, des titres qui s’éloignent des productions à gros budget.

Si Netflix n’a pas encore précisé la licence concernée, les fans spéculent déjà sur l’adaptation d’une série dramatique ou d’un thriller à succès de la plateforme : Stranger Things ? House of Cards ? La Casa de Papel ? Squid Games ? Les paris sont ouverts, et ce ne sont pas les franchises qui manquent. Pour Don’t Nod, ce sera sans soute aussi l’occasion de franchir un nouveau pallier et pourquoi pas de redéfinir l’expérience du jeu vidéo transmedia, à la croisée du cinéma et de l’interactivité.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

