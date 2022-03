Netflix rachète Boss Fight Entertainment, un studio de jeu vidéo

Netflix continue de s’intéresser au monde du jeu vidéo et rachète aujourd’hui Boss Fight Entertainment. Il s’agit de sa troisième acquisition dans ce secteur.

Rachat de Boss Fight Entertainment par Netflix

Boss Fight Entertainment est une équipe d’environ 150 développeurs, avec des bureaux aux États-Unis à Allen et Dallas, ainsi qu’à Seattle. L’équipe restera d’ailleurs dans ces bureaux et ne rejoindra pas ceux de Netflix en Californie.

Les travaux antérieurs du studio comprennent le jeu mobile Dungeon Boss. Netflix a régulièrement augmenté sa présence dans le domaine des jeux ces derniers mois, en acquérant Night School Studio (le développeur d’Oxenfree) et l’équipe de jeux mobiles finlandaise Next Games.

« La mission de Boss Fight est de proposer aux joueurs des expériences de jeux simples, belles et agréables, où qu’ils soient », expliquent les fondateurs du studio. « La volonté de Netflix d’offrir des jeux sans publicité dans le cadre de ses abonnements permet aux développeurs de jeux comme nous de se consacrer à la création de gameplays attrayants, sans se soucier de la monétisation. Nous sommes très heureux de rejoindre Netflix à ce stade précoce afin de continuer à faire ce qui nous passionne, tout en aidant à définir le futur du jeu vidéo sur Netflix ».

À ce jour, Netflix propose 16 jeux à ses abonnés, disponibles dans son application iOS et Android, dont deux liés à Stranger Things. Prochainement, la société prévoit de lancer Into the Dead 2 : Unleashed, son premier jeu de tir à la première personne, qui plonge les joueurs au cœur d’une apocalypse zombie.

Il n’y a pas d’information concernant le montant du rachat de Boss Fight Entertainment par Netflix.