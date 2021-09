Netflix rachète le studio de jeu vidéo Night School Studio (Oxenfree)

La stratégie se dessine. Netflix vient de racheter le studio de jeu vidéo Night School Studio, à qui l’on doit l’excellent jeu d’aventure narratif Oxenfree. Night School Studio a communiqué très positivement sur ce rachat par la voix de Sean Krankel, directeur créatif et co-fondateur du petit studio indé : « Night School souhaite développer ses aspirations narratives et conceptuelles à travers des jeux originaux et distinctifs. Netflix offre aux réalisateurs de films, de séries télévisées, et maintenant de jeux vidéo, un espace sans précédent pour créer et diffuser d’excellents divertissements à des millions de personnes. Nos recherches dans le domaine du gameplay narratif et la capacité de Netflix à soutenir divers conteurs se sont combinées de manière naturelle ».

On note au passage que ce rachat ne change rien à la sortie programmée d’Oxenfree 2: Lost Signals, toujours attendu pour la fin de l’année sur les plateformes PlayStation, Switch et PC. Jusqu’ici, les initiatives de Netflix dans le jeu vidéo étaient pour le moins timides ; quelques séries interactives, des petits jeux mobiles de type rétro-gaming… et c’est tout. Le rachat de Night School Studio acte enfin les ambitions affichées par le géant du SVoD, qui aura fort à faire pour s’imposer sur ce nouveau secteur.