Netflix rachète le studio finlandais Next Games, à qui l’on doit le jeu mobile Stranger Things : Puzzle Tales

Netflix continue de remplir sa besace de studios de jeu vidéo. Après Night School Studio (Oxenfree), c’est donc au tour du finlandais Next Games de basculer dans le giron de la marque au « N » rouge pour un montant de 65 millions d’euros. Next Games est un petit studio de 120 salariés à qui l’on doit principalement des jeux mobiles sans grande envergure, à l’instar de Stranger Things : Puzzle Tales (un macth-3 franchement médiocre) ou bien encore du tactical The Walking Dead : No Man’s Land (qui ne vaut gère mieux).

Ce rachat semble en tout cas confirmer en creux que Netflix n’a pas vraiment pour stratégie de produire des véritables jeux adaptés de ses célèbres franchises (Stranger Things en tête), mais que l’objectif consiste plutôt à créer des mini-jeux d’appels qui densifient le marketing autour des séries. Pour information, 95% du chiffre d’affaires de Next Games provient directement des achats in-apps de ses jeux free-to-play.

Mike Verdu, le vice-président en charge des jeux vidéo chez Netflix, promet cependant que les prochains titres de Next Games seront exempts de publicité et d’achats intégrés. On ne demande qu’à le voir… pour le croire.