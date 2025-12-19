TENDANCES
KultureGeek Internet Le ministère des Sports a été piraté : les données de 3,5 millions de foyers volées
Internet

Le ministère des Sports a été piraté : les données de 3,5 millions de foyers volées

19 Déc. 2025 • 14:45
0

Après le ministère de l’Intérieur, c’est au tour du ministère des Sports en France de faire l’objet d’un piratage. Il annonce que les hackers ont pu collecter les données de 3,5 millions de foyers.

Hack Lignes de Code

Et maintenant le piratage du ministère des Sports

Dans un communiqué de presse, le ministère des Sports indique :

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative a pris connaissance d’une exfiltration de données issue de l’un de ses systèmes d’information.

Dès la détection de l’incident, les équipes techniques spécialisées du ministère ont été mobilisées afin de vérifier la nature et l’ampleur des données concernées, et de mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées pour faire cesser toute fuite de données.

Un dépôt de plainte sera effectué auprès des autorités compétentes et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sera saisie dans les 72 heures conformément aux obligations réglementaires.

Un travail est en cours afin d’informer, dans les meilleurs délais, les 3,5 millions de foyers concernés, et de leur partager les recommandations et consignes de sécurité à suivre.

Pour le coup, le ministère des Sports ne précise pas quelles ont été les données des Français qui ont été collectées. On peut au moins imaginer qu’il y a les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone.

Une mauvaise passe pour la France et les cyberattaques

La France connaît en tout cas une très mauvaise période en ce qui concerne les cyberattaques de ses institutions. Ce fut le ministère de l’Intérieur la semaine dernière et voilà maintenant le ministère des Sports aujourd’hui. Il y a également les entreprises privées qui sont touchées. Cette semaine, SFR a annoncé avoir lui aussi fait l’objet d’un piratage avec le vol de données de ses clients.

Dans le cas de la cyberattaque visant le ministère de l’Intérieur, il y a eu l’arrestation d’un suspect de 22 ans.

Il ne faudra pas être surpris si d’autres piratages avec vol de données voient le jour d’ici la fin de l’année ou le début de 2026. Plusieurs hackers ont clairement la France dans leur viseur. Pensez donc à faire attention aux futurs appels, SMS et e-mails que vous recevrez. Il pourrait y avoir des arnaques dans le lot.

