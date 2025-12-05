TENDANCES
Comparateur
KultureGeek Internet MédecinDirect piraté : les données médicales de Français ont été volées
Internet

MédecinDirect piraté : les données médicales de Français ont été volées

5 Déc. 2025 • 21:00
0

MédecinDirect, une plateforme de téléconsultations médicale, annonce avoir fait l’objet d’un piratage. Cette fuite de données concerne près de 300 000 utilisateurs de la plateforme et cela inclut leurs données médicales.

MédecinDirect

Un hack visant MédecinDirect et les données médicales

Dans un e-mail envoyé à ses utilisateurs, MédecinDirect indique :

Malgré le haut niveau de sécurité informatique et notre engagement quotidien à veiller à la protection de vos données personnelles, MédecinDirect a été confronté à un incident de sécurité informatique. Un tiers non autorisé a accédé à vos données de santé. Nos experts en cybersécurité ont su mettre fin à cet incident dès sa détection le 28 novembre 2025.

Ainsi la confidentialité des données que vous avez pu renseigner à l’occasion de l’utilisation de nos services est susceptible d’avoir été compromise.

Dans le détail, les hackers ont pu collecter les données personnelles suivantes :

  • Nom
  • Prénom
  • Date de naissance
  • Numéro de téléphone
  • Adresse postale
  • Numéro de sécurité sociale
  • Objet de la téléconsultation
  • Données renseignées dans les questionnaires de pré-consultations
  • Données échangées par écrit avec le professionnel de santé

Le seul point « positif » (puisqu’il faut en trouver un…) est que les documents que les utilisateurs ont pu transmettre ou recevoir à l’occasion d’une téléconsultation ne sont pas concernés.

MédecinDirect reste discret dans son e-mail concernant le nombre de Français touchés par le piratage. Mais la plateforme a indiqué séparément à l’AFP que cela concerne 285 000 personnes. Elle précise avoir avoir déposé une plainte et avoir informé la CNIL, à savoir l’autorité chargée de la protection des données. Il s’agit d’une procédure obligatoire lors d’une cyberattaque. Pour autant, la CNIL indique ne rien avoir reçu pour le moment.

Il y a eu plusieurs piratages en France cette semaine. France Travail a été le premier, puis Leroy Merlin et voilà maintenant MédecinDirect. On peut également citer le cas de la Fédération française de football (FFF) à la fin novembre.

Fils des commentaires
Tous les articles
