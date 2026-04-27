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KultureGeek PC et systèmes Windows K2 : Microsoft lance son projet pour réparer Windows 11
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Windows K2 : Microsoft lance son projet pour réparer Windows 11

3 min.
27 Avr. 2026 • 20:50
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Face aux critiques grandissantes concernant la lourdeur, les bugs et l’instabilité de Windows 11, Microsoft a décidé de prendre des mesures radicales. En interne, la société a lancé une vaste initiative baptisée « Windows K2 », en référence au deuxième plus haut sommet du monde. Ce projet d’envergure, révélé par Windows Central, a été érigé en priorité absolue, forçant même le report de plusieurs autres chantiers.

Windows 11 Bureau PC Portable

Un vrai besoin de corriger Windows 11

Loin d’être une simple mise à jour ponctuelle, le projet Windows K2 vise à repenser les fondations mêmes de Windows 11 pour corriger des années de développement précipité, notamment marqué par une intégration parfois chaotique de l’intelligence artificielle avec Copilot. La finalisation de ces travaux structurels est prévue pour 2027, avec des améliorations notables attendues dès la fin de l’année en cours.

Le cœur de la stratégie de rédemption de Microsoft repose sur le framework maison WinUI 3 qui devrait désormais faire tourner 100 % des applications natives. Le menu Démarrer, souvent pointé du doigt pour sa latence, va subir une reconstruction totale qui promet de le rendre jusqu’à 60 % plus réactif tout en intégrant des options de personnalisation très attendues, dont le redimensionnement.

Les ingénieurs se concentrent également sur la réduction de l’empreinte mémoire globale de l’interface et sur l’optimisation drastique de l’Explorateur de fichiers. Ce dernier devrait bénéficier d’une navigation considérablement allégée et d’un moteur de recherche instantané. En parallèle, un nouveau composant de gestion de l’affichage (System Compositor) sera chargé de maintenir la réactivité visuelle, y compris lorsque l’ordinateur est soumis à de fortes charges de travail.

Reprendre le contrôle des mises à jour

L’autre axe majeur du projet Windows K2 concerne la gestion tant décriée des mises à jour du système. Microsoft compte redonner la main aux utilisateurs en leur permettant de suspendre les téléchargements sans limitation de durée. Fini les redémarrages forcés en pleine journée de travail : il sera désormais possible d’éteindre sa machine sans déclencher obligatoirement l’installation d’un correctif en attente.

Les premiers fruits de ce travail de fond commencent d’ailleurs à pointer le bout de leur nez. La version de test KB5083631, actuellement disponible aux membres du programme Windows Insider, embarque déjà les premières accélérations pour l’Explorateur de fichiers et renforce la stabilité du système. Ces optimisations initiales devraient être déployées auprès du grand public à l’occasion du Patch Tuesday de mai 2026.

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