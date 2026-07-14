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KultureGeek PC et systèmes Windows 11 : Microsoft teste une recherche plus efficace sans pub
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Windows 11 : Microsoft teste une recherche plus efficace sans pub

3 min.
14 Juil. 2026 • 10:06
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Microsoft déploie une refonte de la recherche de Windows 11, conçue pour accélérer l’accès aux fichiers, applications et paramètres, avec des résultats pertinents. L’entreprise retire plusieurs distractions visuelles et promotionnelles. C’est pour l’instant disponible en bêta pour les membres Windows Insider.

Windows 11 Bureau PC Portable

Une recherche Windows 11 moins encombrée

L’écran d’accueil de la recherche adopte une présentation moins chargée et donne un accès plus direct aux recherches récentes. Microsoft identifie aussi plus clairement l’origine de chaque réponse : application, paramètre, fichier, résultat Web ou suggestion du Microsoft Store.

Windows 11 Recherche Epuree

Les résultats issus du Web doivent désormais afficher en tête la réponse la plus pertinente, sans placer produits ou publicités en priorité. Un nouveau réglage, accessible dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche, permet de désactiver les suggestions Web et celles du Microsoft Store.

Microsoft fait également remonter les applications, paramètres et fichiers présents sur l’ordinateur quand leur correspondance surpasse celle des propositions du Web ou du Microsoft Store. Les éléments système, dont « Ce PC » et « Corbeille », deviennent ainsi plus simples à retrouver.

Fautes de frappe et fichiers mieux gérés

La recherche d’applications gagne en tolérance face aux lettres oubliées, ajoutées ou mal saisies. Une requête comme « utlook » doit par exemple permettre de retrouver Outlook, selon Microsoft.

L’entreprise ajuste aussi le classement des paramètres, avec de nouveaux affinages prévus dans les prochains mois. La recherche de fichiers locaux prend désormais en charge les requêtes de deux caractères et améliore l’affichage des fichiers stockés dans le cloud ou connectés, lorsque leur pertinence le justifie.

Microsoft annonce enfin une baisse des risques de plantage et des problèmes de chargement, tout en poursuivant ses travaux sur la fiabilité. Cette évolution s’inscrit dans une série de changements pour Windows 11, après l’arrivée d’une personnalisation de la barre des tâches dans la dernière version de test.

Microsoft ne communique pas encore une date de disponibilité pour les améliorations de la recherche de Windows 11 dans la version stable du système d’exploitation. C’est pour l’instant limité à la bêta via le programme Windows Insider.

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