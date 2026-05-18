TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Windows 11 teste une barre des tâches déplaçable et un meilleur menu Démarrer
PC et systèmes

Windows 11 teste une barre des tâches déplaçable et un meilleur menu Démarrer

3 min.
18 Mai. 2026 • 9:30
0

Microsoft propose une nouvelle version test de Windows 11 où il est possible de déplacer la barre des tâches sur chacun des quatre côtés de l’écran : en bas, en haut, à gauche ou à droite. Il y a aussi du progrès pour le menu Démarrer. Cela fait suite à ses annonces pour améliorer Windows 11.

Windows 11 Barre Des Taches En Haut Menu Demarrer

Ce retour de la personnalisation ne s’arrête pas au simple emplacement. Les icônes peuvent aussi être réalignées dans la barre des tâches, le menu Démarrer s’ouvre depuis la position choisie et une version plus courte de la barre des tâches fait également son apparition, un détail qui peut compter sur les machines à petit écran.

Le menu Démarrer devient plus modulable

Microsoft retouche aussi le menu Démarrer avec la même mise à jour de Windows 11. Les testeurs peuvent désormais choisir entre une version « Petite » et une version « Large », ce qui permet d’adapter un peu mieux l’interface à ses préférences ou à la taille de l’écran.

D’autres réglages arrivent pour affiner la présentation. Il sera possible d’afficher ou de masquer les sections « Épinglé », « Recommandé » et « Tous », tandis que « Recommandé » va changer de nom pour devenir « Récent » afin de mieux coller à ce que cette zone montre réellement : des applications récemment installées et des fichiers récemment utilisés.

Le menu Démarrer gagne en plus une petite option très pratique au quotidien. L’utilisateur peut masquer son nom et sa photo de profil, ce qui évite d’exposer ces informations pendant une présentation ou un partage d’écran.

Tout n’est pas encore prêt

Cette phase de test garde malgré tout plusieurs angles morts. Le masquage automatique de la barre des tâches ne fonctionne pas encore dans les positions alternatives et la version optimisée pour les tablettes n’est pas encore compatible non plus avec ces nouveaux emplacements.

Les gestes tactiles sont, eux, encore en chantier. Même chose pour la recherche : dans les positions alternatives de la barre des tâches, Windows 11 n’affiche pas encore de zone de recherche complète et se contente pour l’instant d’une simple icône.

Ces nouveautés doivent arriver progressivement dans le canal Experimental au cours des prochaines semaines pour les membres Windows Insiders. Microsoft assume clairement l’enjeu en disant que la confiance se joue en grande partie sur  le menu Démarrer et sur la barre des tâches parce que ce sont les éléments que l’on touche à chaque fois qu’on s’assoit devant son PC. En clair, Microsoft ne teste pas seulement quelques options d’interface. L’entreprise tente surtout de montrer qu’elle a enfin compris où Windows 11 irritait encore ses utilisateurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Agent IA Barre Taches Windows 11 Actu OS

Windows 11 ajoute des agents IA dans la barre des tâches

Windows 11 Logo PC Portable Actu OS

Windows 11 va ajouter un test de débit Internet dans la barre des tâches

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 : la récente mise à jour empêche des PC de démarrer

Windows 11 Menu Contextuel Actu OS

Windows 11 a un menu contextuel confus et Microsoft va le corriger

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Logo

YouTube propose son outil de détection de deepfakes IA aux adultes

18 Mai. 2026 • 14:10
0 Internet

YouTube ouvre son outil de détection de deepfakes générés par intelligence artificielle à tous les utilisateurs de plus...

Lego 2K Drive

Lego 2K Drive disparaît des boutiques numériques trois ans après sa sortie

18 Mai. 2026 • 13:20
0 Jeux vidéo

Lego 2K Drive va bientôt quitter les vitrines numériques. L’éditeur 2K a indiqué sur plusieurs pages de boutiques que son...

Nasa Psyche

NASA : la sonde Psyche frôle Mars pour filer vers un mystérieux astéroïde métallique

18 Mai. 2026 • 12:10
1 Science

La mission Psyche vient de réussir une étape clé de son long voyage vers l’astéroïde 16 Psyche. Le 15 mai 2026, la...

The Mandalorian Fortnite

Fortnite diffusera 10 minutes de The Mandalorian & Grogu avant la sortie du film

18 Mai. 2026 • 10:50
0 Jeux vidéo

Fortnite continue de brouiller les frontières entre jeu vidéo et cinéma. Le 19 mai à 10 h, heure de New York (soit 16 h en...

Nouveau Logo Xbox Vert

Xbox change de nom et devient… XBOX

17 Mai. 2026 • 17:45
5 Jeux vidéo

Xbox change d’identité visuelle et adopte désormais le nom XBOX tout en majuscules. La branche gaming de Microsoft s’affiche en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Silicon : TSMC investit 20 milliards de dollars supplémentaires pour son usine d’Arizona

Apple Silicon : TSMC investit 20 milliards de dollars supplémentaires pour son usine d’Arizona

18 May. 2026 • 13:10

image de l'article Apple et OpenAI face à xAI : Craig Federighi impliqué dans le procès antitrust autour de Grok

Apple et OpenAI face à xAI : Craig Federighi impliqué dans le procès antitrust autour de Grok

18 May. 2026 • 11:47

image de l'article AAPL : le cours de l’action Apple clôture à plus de 300 dollars, un record ; la capitalisation atteint 4410 milliards

AAPL : le cours de l’action Apple clôture à plus de 300 dollars, un record ; la capitalisation atteint 4410 milliards

18 May. 2026 • 10:27

image de l'article Rien de bien nouveau pour l’Apple Watch cette année

Rien de bien nouveau pour l’Apple Watch cette année

18 May. 2026 • 9:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site