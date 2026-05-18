Windows 11 teste une barre des tâches déplaçable et un meilleur menu Démarrer

Microsoft propose une nouvelle version test de Windows 11 où il est possible de déplacer la barre des tâches sur chacun des quatre côtés de l’écran : en bas, en haut, à gauche ou à droite. Il y a aussi du progrès pour le menu Démarrer. Cela fait suite à ses annonces pour améliorer Windows 11.

Ce retour de la personnalisation ne s’arrête pas au simple emplacement. Les icônes peuvent aussi être réalignées dans la barre des tâches, le menu Démarrer s’ouvre depuis la position choisie et une version plus courte de la barre des tâches fait également son apparition, un détail qui peut compter sur les machines à petit écran.

Le menu Démarrer devient plus modulable

Microsoft retouche aussi le menu Démarrer avec la même mise à jour de Windows 11. Les testeurs peuvent désormais choisir entre une version « Petite » et une version « Large », ce qui permet d’adapter un peu mieux l’interface à ses préférences ou à la taille de l’écran.

D’autres réglages arrivent pour affiner la présentation. Il sera possible d’afficher ou de masquer les sections « Épinglé », « Recommandé » et « Tous », tandis que « Recommandé » va changer de nom pour devenir « Récent » afin de mieux coller à ce que cette zone montre réellement : des applications récemment installées et des fichiers récemment utilisés.

Le menu Démarrer gagne en plus une petite option très pratique au quotidien. L’utilisateur peut masquer son nom et sa photo de profil, ce qui évite d’exposer ces informations pendant une présentation ou un partage d’écran.

Tout n’est pas encore prêt

Cette phase de test garde malgré tout plusieurs angles morts. Le masquage automatique de la barre des tâches ne fonctionne pas encore dans les positions alternatives et la version optimisée pour les tablettes n’est pas encore compatible non plus avec ces nouveaux emplacements.

Les gestes tactiles sont, eux, encore en chantier. Même chose pour la recherche : dans les positions alternatives de la barre des tâches, Windows 11 n’affiche pas encore de zone de recherche complète et se contente pour l’instant d’une simple icône.

Ces nouveautés doivent arriver progressivement dans le canal Experimental au cours des prochaines semaines pour les membres Windows Insiders. Microsoft assume clairement l’enjeu en disant que la confiance se joue en grande partie sur le menu Démarrer et sur la barre des tâches parce que ce sont les éléments que l’on touche à chaque fois qu’on s’assoit devant son PC. En clair, Microsoft ne teste pas seulement quelques options d’interface. L’entreprise tente surtout de montrer qu’elle a enfin compris où Windows 11 irritait encore ses utilisateurs.