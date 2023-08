Le Xiaomi MIX Fold 3 ne sera jamais commercialisé hors de Chine

Malgré des caractéristiques premium et un tarif resserré, le Xiaomi MIX Fold 3 « sera disponible exclusivement en Chine continentale », confirme Daniel Desjarlais, responsable communication chez Xiaomi, sur la plateforme X (ex-Twitter). C’est peu dire que les amateurs de smartphones pliables ont de quoi être déçus tant les perfs du mobile sont sans concessions. « Le Mix Fold 3 affiche un design ultra-fin, soit 1,09 cm plié pour le modèle avec dos en verre ou 1,08 cm pour celui en fibre de carbone, et 1/2 cm seulement une fois déplié « écrivions nous dans un précédent article. « Le Mix Fold 3 dispose d’une dalle pliable FHD+ de 8,03 pouces rafraichie à 120 Hz et de technologie LPTO OLED. Xiaomi affirme que cette dalle peut résister aisément à 500 000 fermetures/ouvertures. L’angle d’ouverture de l’écran pliable est compris entre 45 et 135 degrés. L’écran externe LPTO FHD+ est rafraichi à 120 Hz et son ratio est de 21:9. Les deux dalles sont aussi compatibles Dolby Vision et HDR10+. »

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China. — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) August 16, 2023

Ajoutez à cela un bloc photo ultra quali conçu en partenariat avec Leica, un processeur Snapdragon 8 Gen 2, le stockage en UFS 4.0 jusqu’à 1 To, et des tarifs serrés (de 8999 yuans/1136 euros environ pour la version 16/512 Go à 10 999 yuans/1389 euros environ pour le modèle équipé de 1 To. Peut-être que Xiaomi finira par modifier sa décision, mais pour l’heure, c’est un sacré coup de froid…