Samsung annonce les Galaxy Buds 3, ses écouteurs inspirés des AirPods

Samsung a officialisé aujourd’hui les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro, ses nouveaux écouteurs sans fil qui s’inspirent beaucoup des AirPods d’Apple en ce qui concerne le design.

Présentation des Samsung Galaxy Buds 3

Les Galaxy Buds 3 Pro offrent des haut-parleurs améliorés avec un tweeter planaire, deux amplificateurs, ainsi qu’un son de haute qualité qui prend en charge un taux d’échantillonnage doublé avec le codec SSC. Cela signifie qu’ils devraient être tout à fait capables de fournir le son haute résolution (24-bit / 96kHz) que les utilisateurs réclament.

En outre, Samsung améliore l’expérience lorsque les écouteurs sont appairés avec les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Par exemple, lorsque la connexion est établie et que le mode Interprète est activé sur l’appareil hôte, vous pouvez écouter différentes langues en temps réel (comme lors d’une conférence ou d’un cours). De plus, des fonctions telles que la réduction active du bruit, la détection de sirène et la détection vocale sont toutes intégrées.

Samsung met également en avant les nouvelles Blade Lights et le design général, les utilisateurs pouvant non seulement faire un geste de balayage sur l’extérieur pour les commandes, mais aussi pincer. Avec le nouveau design, on retrouve un type Canal sur les Buds 3 Pro pour « ceux qui recherchent un son immersif » selon Samsung, tandis que les Buds 3 ont un type ouvert pour « les personnes qui préfèrent utiliser l’appareil dans une variété de situations pendant une longue période ».

Les Galaxy Buds 3 Pro bénéficient d’une autonomie légèrement supérieure, pouvant tenir jusqu’à 6 heures sur une charge avec la réduction de bruit activé, soit un total de 26 heures en comptant les recharges avec le boîtier. Les Galaxy Buds 3 atteignent respectivement 5 et 24 heures – ou 6 et 30 heures si vous laissez l’ANC désactivé.

Prix et date de sortie

Samsung annonce que les Galaxy Buds 3 seront disponibles dès le 24 juillet pour 179 euros. Les Galaxy Buds 3 Pro arriveront à la même date pour 249 euros.