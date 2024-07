Samsung Galaxy Z Flip 6 officialisé : meilleur écran et du mieux pour les capteurs photo

En plus du Galaxy Z Fold 6, Samsung a annoncé le Galaxy Z Flip 6 à l’occasion de sa conférence Unpacked à Paris. Le smartphone pliable a le droit à quelques améliorations.

Présentation du Samsung Galaxy Z Flip 6

Dans le cadre d’One UI 6.1.1, le Galaxy Z Flip 6 bénéficie de nouveaux widgets et de nouvelles fonctionnalités pour l’écran extérieur. Il s’agit notamment des « Réponses suggérées » pour les notifications de messages, alimentées par l’IA. Il y a aussi « Photo Ambient », qui peut mettre à jour votre fond d’écran en temps réel en fonction de l’heure et de la météo, et « Fond d’écran interactif » avec des personnages en 3D qui réagissent aux mouvements de l’appareil. Samsung affirme qu’il y a plus de widgets que jamais. L’une des améliorations est la possibilité d’afficher plus d’un widget à la fois sur l’écran, bien que vous soyez toujours limité à une liste de widgets sélectionnés.

L’écran se veut AMOLED avec une taille de 3,4 pouces à 60 Hz. L’écran à l’intérieur fait toujours 6,7 pouces, tout en étant AMOLED, Full HD+ et 120 Hz.

Une autre amélioration concerne le capteur photo. Le capteur principal abandonne enfin ses 12 mégapixels pour passer sur 50 mégapixels. Le capteur secondaire de 12 mégapixels est toujours utilisé pour l’ultra grand-angle, mais il n’y a pas de téléobjectif. Le zoom devrait néanmoins être amélioré grâce à la résolution accrue du capteur photo principal. À cet égard, Samsung améliore la fonction FlexCam (activée lorsque l’appareil est posé sur un support) en y ajoutant la fonction AutoZoom, qui permet de cadrer automatiquement la prise de vue.

Batterie plus importante, meilleur stockage

Parmi les autres caractéristiques techniques, on retrouve une batterie de 4 000 mAh, elle est 8% plus grande que celle du modèle précédent. Combiné au Snapdragon 8 Gen 3, plus efficace, cela devrait améliorer sensiblement l’autonomie. Malgré une cellule plus grande, le Galaxy Z Flip 6 est en fait plus fin (14,9 mm) lorsqu’il est fermé.

Samsung en profite également pour améliorer la mémoire vive avec 12 Go sur toutes les variantes. Il y a également un gain pour le stockage, puisque le modèle de base passe à 256 Go. Il existe aussi un modèle avec 512 Go.

Le capteur d’empreintes digitales est inchangé, tout comme le poids total qui reste de 187 g. En revanche, Samsung attribue désormais à l’appareil la norme IP48. Il s’agit du même niveau de résistance à l’eau, mais c’est la première fois que Samsung donne une note pour les objets. Techniquement, cependant, un indice IP5X ou supérieur est nécessaire pour que l’appareil soit considéré comme résistant à la poussière.

Pour le reste, le Galaxy Z Flip 6 tourne sous Android 14 et aura le droit à 7 ans de mises à jour logicielles (Android et sécurité).

Prix et date de sortie

Samsung indique que le Galaxy Z Flip 6 sera disponible à partir du 24 juillet, à l’instar du Galaxy Z Fold 6. Le modèle de 256 Go coûte 1 199 euros et celui de 512 Go est à 1 319 euros. Samsung précise qu’il offre 100 euros de bonus en plus de la valeur de reprise de votre smartphone existant.