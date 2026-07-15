PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en juillet 2026

Sony présente la liste des jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en juillet avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :
Prix : 9,99 € par mois / 27,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 15,99 € par mois / 43,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 18,99 € par mois / 54,99 € par trimestre / 151,99€ par an
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