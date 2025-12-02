TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Amazon donne le feu vert à la série God of War et commande deux saisons
Geekeries et Insolite

Amazon donne le feu vert à la série God of War et commande deux saisons

2 Déc. 2025 • 18:30
0

Après plusieurs années d’attente et plusieurs ajustements créatifs, l’adaptation télévisée du jeu culte God of War par Amazon reprend de plus belle. Le projet vient d’être officiellement lancé en pré-production à Vancouver et la plateforme a d’emblée commandé deux saisons, une décision qui montre la confiance d’Amazon dans le potentiel de la série.

Un réalisateur chevronné aux commandes des premiers épisodes

Pour donner vie à cet univers inspiré de la mythologie nordique, Amazon a recruté Frederick E.O. Toye pour diriger les deux premiers épisodes. Ce réalisateur, déjà connu pour son travail sur des séries comme The Boys, Westworld ou Fallout, a remporté en 2024 un Emmy Award pour sa mise en scène dans Shogun. Son expérience sur des productions ambitieuses sera sans doute un atout majeur pour lancer la série sur de bonnes bases.

God of War PS4

Un scénario fidèle à l’esprit du jeu

L’intrigue de la série reprendra celle du jeu vidéo sorti en 2018 : le guerrier spartiate Kratos et son fils Atreus entament un périple périlleux pour disperser les cendres de leur épouse et mère défunte, Faye. À travers ce voyage, Kratos tâchera d’inculquer à son fils des valeurs divines tout en découvrant ce qu’être humain signifie réellement.

Le casting des rôles principaux — Kratos et Atreus — n’est pas encore défini. Avec une double saison commandée dès le départ et des créatifs de qualité  aux commandes, la série God of War s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de l’année à venir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

God of War Ragnarok Geekeries

God of War : la saison 2 est déjà officialisée pour la série d’Amazon

pacific-rim-uprising-trailer Geekeries

Amazon Prime Video annonce la production d’une série Pacific Rim

blade-runner-1982 Geekeries

Blade Runner 2099 : la série Amazon Prime Video sera disponible en 2026

sophieturner-laracroft-blo Geekeries

Tomb Raider : Sophie Turner est officialisée comme Lara Croft pour la série d’Amazon

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Forfait Bouygues Telecom Deezer

Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium

2 Déc. 2025 • 21:00
0 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau forfait B&You qui intègre un abonnement Deezer Premium. Cela va donc...

YouTube Recap

YouTube lance Recap, votre rétrospective façon Spotify Wrapped

2 Déc. 2025 • 20:05
0 Internet

YouTube répond aux attentes de sa communauté en lançant Recap, un outil d’analyse annuel directement inspiré du...

Leroy Merlin Logo

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

2 Déc. 2025 • 19:03
0 Internet

Nouvelle cyberattaque en France, avec Leroy Merlin qui annonce avoir été piraté, entraînant le vol des données des...

Ocean

Découverte d’un réservoir d’eau cosmique 140 milliards de fois plus volumineux que nos océans

2 Déc. 2025 • 17:30
2 Science

C’est une découverte astronomique, au premier sens du terme : des chercheurs viennent en effet d’identifier ce qui pourrait bien...

Starlink satellite

L’Ukraine devient le premier pays européen à déployer Starlink Direct to Cell (satellite vers mobile)

2 Déc. 2025 • 16:30
0 Internet

Malgré le contexte de la guerre avec la Russie (ou peut être à cause de contexte), l’Ukraine franchit un cap technologique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple invite les utilisateurs d’iPhone à passer d’iOS 18 à iOS 26

Apple invite les utilisateurs d’iPhone à passer d’iOS 18 à iOS 26

2 Dec. 2025 • 20:34

image de l'article Les iPhone 17 se vendent très bien et Apple va atteindre un record

Les iPhone 17 se vendent très bien et Apple va atteindre un record

2 Dec. 2025 • 19:37

image de l'article Apple annonce faire un don après les inondations en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et au Sri Lanka

Apple annonce faire un don après les inondations en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et au Sri Lanka

2 Dec. 2025 • 18:44

image de l'article App Store : Apple peut être poursuivi aux Pays-Bas, décide la justice européenne

App Store : Apple peut être poursuivi aux Pays-Bas, décide la justice européenne

2 Dec. 2025 • 17:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site