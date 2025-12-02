Amazon donne le feu vert à la série God of War et commande deux saisons

Après plusieurs années d’attente et plusieurs ajustements créatifs, l’adaptation télévisée du jeu culte God of War par Amazon reprend de plus belle. Le projet vient d’être officiellement lancé en pré-production à Vancouver et la plateforme a d’emblée commandé deux saisons, une décision qui montre la confiance d’Amazon dans le potentiel de la série.

Un réalisateur chevronné aux commandes des premiers épisodes

Pour donner vie à cet univers inspiré de la mythologie nordique, Amazon a recruté Frederick E.O. Toye pour diriger les deux premiers épisodes. Ce réalisateur, déjà connu pour son travail sur des séries comme The Boys, Westworld ou Fallout, a remporté en 2024 un Emmy Award pour sa mise en scène dans Shogun. Son expérience sur des productions ambitieuses sera sans doute un atout majeur pour lancer la série sur de bonnes bases.

Un scénario fidèle à l’esprit du jeu

L’intrigue de la série reprendra celle du jeu vidéo sorti en 2018 : le guerrier spartiate Kratos et son fils Atreus entament un périple périlleux pour disperser les cendres de leur épouse et mère défunte, Faye. À travers ce voyage, Kratos tâchera d’inculquer à son fils des valeurs divines tout en découvrant ce qu’être humain signifie réellement.

Le casting des rôles principaux — Kratos et Atreus — n’est pas encore défini. Avec une double saison commandée dès le départ et des créatifs de qualité aux commandes, la série God of War s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de l’année à venir.