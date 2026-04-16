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YouTube ajoute une option pour désactiver les Shorts

3 min.
16 Avr. 2026 • 15:04
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Si vous n’appréciez pas les Shorts sur YouTube, vous allez aimer la nouvelle option qui permet de les désactiver. En l’occurrence, cela désactive le défilement infini des vidéos courtes de la plateforme.

YouTube Shorts

Cela modifie une limite importante du dispositif initial lancé en octobre 2025. À cette période, YouTube autorisait déjà les utilisateurs à plafonner leur consommation des Shorts, mais le seuil minimum restait bloqué à 15 minutes. Désormais, comme l’a indiqué un porte-parole à The Verge, Google permet d’aller jusqu’à zéro, ce qui change la nature de l’outil : on ne ralentit plus le flux de vidéos, on l’interrompt complétement.

Cette option est disponible à la fois pour les utilisateurs adultes et pour les comptes adolescents gérés avec Google Family Link. Elle offre donc aussi aux parents un moyen plus ferme d’empêcher le défilement compulsif des Shorts sur l’appareil de leur enfant.

Comment désactiver les Shorts sur YouTube

Il suffit de suivre ces étapes pour désactiver les Shorts :

  • Ouvrez l’application YouTube
  • Rendez-vous sur l’onglet « Vous » en bas à droite
  • Allez dans les paramètres en appuyant sur l’icône de l’engrenage en haut à droite
  • Naviguez dans la section « Gestion du temps »
  • Appuyez sur « Limite du flux Shorts »
  • Sélectionnez l’option « 0 minute »

YouTube ne retire pas complètement le format court de sa plateforme. Google ajoute plutôt un mur fonctionnel là où les services numériques proposaient surtout jusqu’ici des rappels du type « Prenez une pause », pensés pour donner une impression de contrôle sans bloquer réellement l’usage.

Cette évolution reste notable parce que les Shorts génèrent des volumes d’engagement massifs pour YouTube. Autoriser un arrêt complet du défilement infini revient donc à toucher à l’un des ressorts les plus efficaces de la consommation vidéo mobile.

YouTube ne renonce pas pour autant à sa logique de segmentation. La plateforme travaille depuis des années à distinguer ses différents formats et elle avait déjà ajouté fin 2022 des onglets séparés pour les vidéos longues, les directs et les Shorts afin de répondre aux critiques sur l’encombrement des pages de chaînes.

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