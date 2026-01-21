TENDANCES
Internet

YouTube Shorts va permettre aux créateurs d’utiliser leur clone-IA dans leurs vidéos

2 min.
21 Jan. 2026 • 15:35


Voilà qui risque fort de susciter la polémique : le CEO de YouTube Neal Mohan a annoncé que les créateurs pourront prochainement produire des Shorts en utilisant leur propre image générée par IA, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux formats narratifs et créatifs sur la plateforme.

Dans sa lettre annuelle, le dirigeant précise que “cette année, vous pourrez créer un Short à partir de votre propre apparence, concevoir des jeux à partir d’un simple texte et expérimenter avec la musique”, tout en soulignant que l’IA doit rester “un outil d’expression, pas un substitut à la créativité humaine”.

Une évolution encadrée par des outils de protection de l’identité

YouTube n’a pas encore détaillé les modalités exactes de ces avatars personnalisés, mais cette fonctionnalité viendra enrichir un arsenal déjà conséquent : génération de clips par IA, autocollants dynamiques, doublage automatique multilingue ou bien encore montage assisté. En parallèle, la plateforme prévoit de renforcer les outils permettant aux créateurs de contrôler l’usage de leur image et de leur voix dans des contenus générés artificiellement.

YouTube Shorts

Depuis octobre dernier, YouTube déploie notamment une technologie de détection de similarité, capable d’identifier les vidéos reproduisant le visage ou la voix d’un créateur sans autorisation. Les auteurs concernés peuvent alors demander le retrait de ces contenus, une mesure destinée à contenir les dérives liées aux deepfakes et à l’“IA low cost”.

La plateforme prépare également de nouveaux formats pour Shorts, dont des publications basées sur l’image, déjà populaires sur TikTok et Instagram.

SOURCETechcrunch

