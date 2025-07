YouTube Premium Lite arrive en France pour supprimer la plupart des pubs

L’abonnement YouTube Premium Lite fait ses débuts en France, après avoir été disponible dans plusieurs pays. Il permet de retirer la plupart des publicités sur les vidéos… mais certaines restent toutefois présentes.

Lancement de YouTube Premium Lite en France

Dans le détail, l’abonnement YouTube Premium Lite coûte 7,99 €/mois en France. Pour ce prix, YouTube dit que la plupart des vidéos n’ont pas de publicités, à l’exception des contenus musicaux, des Shorts ou lorsque vous effectuez des recherches ou parcourez la plateforme. C’est la même chose au niveau de YouTube Kids.

Quoi d’autre ? Ça s’arrête là, l’abonnement ne propose rien de plus. Il faut se tourner vers l’abonnement YouTube Premium à 12,99 €/mois pour réellement ne plus avoir de publicité, profiter d’un accès à YouTube Music pour le streaming musical, avoir la possibilité de télécharger les vidéos pour les regarder hors ligne et la lecture en arrière-plan.

Sur son site, YouTube indique :

Avec Premium Lite, vous ne verrez plus d’annonces sur les vidéos de gaming, de mode, de beauté, d’actualités et plus encore. Cependant, des annonces peuvent être diffusées sur des contenus musicaux, des Shorts et lorsque vous effectuez des recherches ou parcourez YouTube. Premium Lite n’inclut pas YouTube Music Premium ni les fonctionnalités telles que le téléchargement de vidéos ou la lecture en arrière-plan.

L’abonnement YouTube Premium Lite est disponible en France depuis cette adresse. Attention toutefois, il se peut que la page indique que l’offre est en cours de déploiement. Dans ce cas, vous devrez réessayer plus tard.