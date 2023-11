DeepMind de Google, une avancée de siècles dans la découverte de nouveaux matériaux

Les cuisiniers robots de Lawrence Berkeley National Lab et de l’UC Berkeley, sous la supervision de Gerbrand Ceder, scientifique spécialisé dans les matériaux, sont plongés dans la création de recettes complexes. Leur laboratoire, baptisé A-Lab, regorge d’équipements de pointe où des bras robotisés s’affairent à sélectionner et mélanger des ingrédients tels que l’oxyde de nickel et le carbonate de lithium, avec l’objectif de concevoir de nouveaux matériaux, notamment pour les batteries futures.

Même les scientifiques humains font souvent des erreurs dans de nouvelles recettes. Parfois, les robots produisent une poudre parfaite, d’autres fois, c’est un désordre fondu ou rien du tout. « À ce moment-là, les humains doivent prendre une décision : que faire maintenant ?« , explique Ceder. Les robots, programmés pour analyser, ajuster et réessayer, ont vu leur capacité de création s’étendre grâce à un programme d’IA développé par Google DeepMind, nommé GNoME. Formé avec des données du Materials Project, GNoME a conçu des designs pour 2,2 millions de nouveaux cristaux, dont 380 000 étaient prévus comme stables, multipliant presque par dix le nombre de matériaux stables connus.

Google DeepMind : une révolution multidimensionnelle

Google DeepMind, connu pour ses prouesses en intelligence artificielle, a démontré sa capacité à influencer divers domaines, allant de la santé à la météorologie, en passant par les jeux d’échecs. Ce bras d’Alphabet Inc. ne cesse d’élargir son champ d’action, proposant des outils innovants pour améliorer la vie quotidienne et anticiper les besoins technologiques futurs.

L’approche de Google DeepMind peut être vue comme une incarnation moderne de la « destruction créatrice » théorisée par Joseph Schumpeter, où chaque innovation technique bouleverse l’ordre établi. Les prédictions de DeepMind sur les nouveaux matériaux suggèrent un avenir où le marché pourrait être inondé de découvertes révolutionnaires.

Les défis de la production de nouveaux matériaux

La récente étude publiée dans Nature indique que Google DeepMind a identifié plus de 2 millions de nouvelles matières, potentiellement intégrables dans notre quotidien. La transition énergétique et la demande mondiale croissante nécessitent la découverte et la synthèse de ces nouveaux matériaux, un processus qui, bien que prometteur, pourrait être long et coûteux.

Selon Kristin Persson, directrice du projet, réduire le temps nécessaire à ces développements pourrait représenter une percée significative. Cependant, l’expérience des batteries lithium-ion nous rappelle que de telles avancées scientifiques peuvent nécessiter des décennies de recherche et de tests.

En fin de compte, la combinaison de l’intelligence artificielle et de la robotique ouvre de nouvelles perspectives dans la découverte de matériaux. Ces avancées posent des questions essentielles sur la capacité de suivre le rythme des prédictions de l’IA avec des synthèses à grande échelle. Ces questions continuent d’alimenter les débats et les recherches dans le monde scientifique, qui se trouve à l’aube d’une ère où l’innovation technologique transforme radicalement les méthodes traditionnelles de découverte et de création.