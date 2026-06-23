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IA : Google investit 75 millions de dollars dans le studios de films A24

3 min.
23 Juin. 2026 • 14:57
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Google entre au capital du studio de films A24, notamment responsable du film d’horreur Backrooms qui cartonne actuellement au cinéma, avec un investissement de 75 millions de dollars pour développer des outils d’intelligence artificielle dédiés au cinéma. En échange, le studio indépendant new-yorkais impose une barrière décisive : Google DeepMind ne pourra ni exploiter ses données ni entraîner ses algorithmes sur son catalogue.

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Soucieux de renforcer sa présence à Hollywood, Google mise sur l’un des studios les plus influents du cinéma indépendant. L’accord prévoit à la fois une prise de participation financière dans A24 et un partenariat inédit de recherche et développement centré sur les usages créatifs et techniques de l’IA.

Demis Hassabis, patron de Google DeepMind, déclare : « Nous pensons que la meilleure manière de développer des outils au service des artistes est de travailler directement avec eux ». Google DeepMind doit ainsi collaborer avec les cinéastes d’A24 pour concevoir des technologies sur mesure, capables d’améliorer les flux de travail et certains effets visuels.

La clause la plus stratégique de l’accord tient dans cette interdiction stricte : Google DeepMind n’aura accès ni aux données ni au catalogue de films d’A24 pour entraîner sa propre intelligence artificielle. A24 protège ainsi sa propriété intellectuelle tout en profitant de l’expertise technique d’un acteur majeur de l’IA.

Cette ligne rouge distingue nettement le partenariat d’un simple accord de fourniture technologique. Google obtient un point d’entrée dans l’industrie du cinéma, mais le studio de films conserve le contrôle sur ses œuvres, son identité créative et la valeur d’un catalogue devenu central dans les débats sur l’entraînement des modèles.

Hollywood accélère son virage de l’IA

L’accord illustre un rapprochement plus large entre les studios et les entreprises de l’IA générative. Début juin, Lionsgate a lui aussi noué un partenariat avec Runway, spécialiste de la génération vidéo IA, signe qu’Hollywood cherche désormais à encadrer et à intégrer ces outils plutôt qu’à les subir.

Fondé en 2012, A24 s’est imposé comme une référence du cinéma indépendant contemporain. Le studio totalise plus de 20 Oscars, dont trois trophées du meilleur film en 2017, 2023 et 2025, grâce à Moonlight, Everything Everywhere All at Once et Anora. Dans ce contexte, l’investissement de Google ressemble à une offensive ciblée sur un acteur déjà important.

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