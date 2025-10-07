TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Google paie jusqu’à 30 000 dollars si vous trouvez une faille dans son IA
Hors-Sujet

Google paie jusqu’à 30 000 dollars si vous trouvez une faille dans son IA

7 Oct. 2025 • 15:40
0

Google lance un nouveau programme qui récompense tous ceux qui trouvent des failles de sécurité dans ses systèmes d’intelligence artificielle, dont Gemini. La récompense peut atteindre 30 000 dollars.

Intelligence artificielle

Des scénarios d’attaque concrets visés par le programme

Les failles que recherche activement Google concernent l’exploitation malveillante des modèles de langage et des systèmes génératifs. L’entreprise illustre sa démarche avec des exemples précis : une injection de prompt pourrait commander à Google Home de déverrouiller une porte, tandis qu’une autre technique permettrait d’exfiltrer l’intégralité des e-mails d’une victime vers le compte d’un attaquant.

La définition retenue couvre les vulnérabilités permettant d’altérer les comptes ou données utilisateurs. Un cas avéré démontrait qu’un événement Google Agenda modifié pouvait manipuler des volets connectés et éteindre l’éclairage domestique. Ces actions non autorisées constituent la priorité absolue du programme

Une rémunération pouvant atteindre 30 000 dollars

Depuis deux ans, l’entreprise a distribué plus de 430 000 dollars aux chercheurs en sécurité spécialisés en IA avec un programme test. Ces experts traquent systématiquement les moyens d’abuser des fonctionnalités intelligentes intégrées aux produits de Google.

Les récompenses s’échelonnent selon plusieurs critères. La somme de base atteint 20 000 dollars pour les vulnérabilités touchant les produits phares : le moteur de recherche, les applications de Gemini, ainsi que les outils Workspace comme Gmail et Google Drive. Des multiplicateurs récompensent la qualité du rapport tandis qu’un bonus nouveauté peut porter le montant total à 30 000 dollars. Les tarifs diminuent pour les autres services tels que Jules ou NotebookLM, ainsi que pour les exploitations de moindre gravité comme le vol de paramètres secrets du modèle.

Exclusions et canaux de signalement spécifiques

Les simples hallucinations de Gemini ne suffisent pas à décrocher une récompense. Google oriente les problématiques de contenu généré vers d’autres procédures. Les sorties inappropriées comme les discours haineux ou les violations de droits d’auteur doivent transiter par le canal intégré au service. Cette approche permet aux équipes de sécurité IA d’analyser le comportement du modèle et d’implémenter un entraînement correctif à l’échelle globale.

L’annonce du programme s’accompagne du lancement de CodeMender. Cet agent d’intelligence artificielle détecte et corrige les vulnérabilités dans le code source. Google affirme avoir déployé 72 correctifs de sécurité dans des projets open source grâce à cet outil, chaque intervention étant validée par un chercheur humain avant déploiement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Cadenas Internet

Google corrige une faille exposant le numéro de téléphone des utilisateurs

Google Wiz Hors-Sujet

Cybersécurité : Google rachète Wiz pour 32 milliards de dollars

Google Logo Hors-Sujet

IA et cloud : Google investit 9 milliards de dollars supplémentaires

Google Logo Hors-Sujet

Google va investir 75 milliards de dollars en 2025, en grande partie pour l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Prime Day Promos

[Màj] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

7 Oct. 2025 • 16:59
0
asteroide

Un astéroïde de plusieurs mètres frôle la Terre sans que personne ne l’ait détecté à l’avance

7 Oct. 2025 • 16:30
0 Science

Gravity, ce n’est pas seulement un film. Il y a quelques jours à peine, l’astéroïde 2025 TF, dont le diamètre est...

Taylor Switft

Taylor Swift accusée d’utiliser l’IA dans les vidéos promotionnelles de son nouvel album

7 Oct. 2025 • 15:15
0 Internet

Taylor Swift est en pleine polémique, et cela ne concerne pas les retours particulièrement mitigés concernant son dernier album : en...

ChatGPT OpenAI Logos

OpenAI propose des mesures pour démocratiser l’IA en Europe

7 Oct. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

Un nouveau rapport baptisé « Hacktivate AI » vient d’être dévoilé par OpenAI et Allied for...

Tests oculaire via IA

RetiPhenoAge : ce scanner oculaire renforcé par l’IA peut prédire la démence des années à l’avance

7 Oct. 2025 • 12:06
2 Science

Voilà qui démontre (une fois de plus) tout le potentiel « bienfaisant » de l’IA : une équipe...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article The Underdogs : une nouveau court brillant, cette fois pour vanter la sécurité du Mac (entre autres)

The Underdogs : une nouveau court brillant, cette fois pour vanter la sécurité du Mac (entre autres)

7 Oct. 2025 • 14:30

image de l'article [Prime Days] De belles promos sur l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2

[Prime Days] De belles promos sur l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2

7 Oct. 2025 • 12:54

image de l'article Procès antitrust : le « Shutdown » américain offre un répit inattendu à Apple

Procès antitrust : le « Shutdown » américain offre un répit inattendu à Apple

7 Oct. 2025 • 11:44

image de l'article [Prime days] Le Mac Mini M4 à moins de 600 euros et l’iPad A16 à 359 euros

[Prime days] Le Mac Mini M4 à moins de 600 euros et l’iPad A16 à 359 euros

7 Oct. 2025 • 10:19

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site