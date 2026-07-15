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KultureGeek Matériel Le premier produit d’OpenAI sera une enceinte connectée avec ChatGPT
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Le premier produit d’OpenAI sera une enceinte connectée avec ChatGPT

3 min.
15 Juil. 2026 • 9:51
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OpenAI prépare le lancement de son premier produit grand public : une enceinte connectée dépourvue d’écran intégrant de l’intelligence artificielle avec ChatGPT. Cela fait suite à un investissement de 6,5 milliards de dollars consacré à l’acquisition d’io Products, révélant l’ampleur des ambitions matérielles du groupe.

OpenAI Logo

Ce lancement intervient dans un contexte judiciaire tendu, Apple ayant poursuivi OpenAI la semaine dernière pour vol de secrets commerciaux. En s’attaquant au marché du matériel, OpenAI se positionne désormais frontalement face à des géants établis comme Apple, Amazon et Google.

Selon Bloomberg, OpenAI pense que son premier appareil se significativement différent des produits actuels d’Apple (dont le HomePod), rendant toute violation des secrets commerciaux improbable. Cette défense technique s’inscrit dans un climat de tension accrue entre les deux groupes, alors que le calendrier du lancement coïncide avec la procédure judiciaire en cours.

Une enceinte avec ChatGPT pour commencer

L’acquisition d’io Products, co-fondée par Jony Ive (ex-designer d’Apple), apporte à OpenAI une expertise en design industriel. Les capacités de communication de l’appareil reposeront sur GPT-Live, la version avancée du nouveau mode vocal de ChatGPT disponible depuis peu, capable d’écouter et de parler simultanément pour fluidifier les échanges avec l’utilisateur. Avec un usage prolongé, l’appareil devient personnalisé et proactif, sa personnalité constituant l’une de ses caractéristiques les plus déterminantes.

Pour renforcer cette impression d’interlocuteur vivant, OpenAI va intégrer des éléments destinés à donner à l’appareil une apparence animée plutôt que statique. L’enceinte connectée embarquera également une caméra et plusieurs capteurs, lui permettant de percevoir son environnement, tandis qu’une batterie rechargeable lui assure une autonomie propre.

En interne OpenAI voit cet appareil comme un ordinateur véritablement construit pour l’intelligence artificielle, une manière de le distinguer catégoriquement des enceintes connectées existantes. Le groupe le voit également comme une manifestation physique de ChatGPT, une formule qui traduit l’ambition de transformer un modèle de langage en présence tangible au sein du foyer.

Cette stratégie matérielle ne s’arrête pas à l’enceinte : OpenAI envisage à plus long terme le développement d’un appareil mobile capable de remplacer le smartphone, tout en ayant déjà exploré des pistes comme les objets portables du type pendentif et un intérêt pour la robotique domestique.

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