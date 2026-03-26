Meta licencie 700 employés, incluant Facebook et Reality Labs

Mercredi a été une journée particulière pour Meta : pendant qu’un jury californien la déclarait responsable d’avoir nui à une utilisatrice via les fonctionnalités addictives d’Instagram, l’entreprise annonçait 700 suppressions d’emplois dans sa division Reality Labs, ainsi que dans les équipes de recrutement, de ventes et chez Facebook. Sur un total de 78 000 salariés, la proportion est limitée, mais le signal est clair : Reality Labs, qui portait les ambitions de réalité virtuelle de Mark Zuckerberg, cède du terrain face à l’IA.

Des centaines de licenciements chez Meta

« Les équipes chez Meta se restructurent régulièrement pour s’assurer qu’elles sont dans la meilleure position pour atteindre leurs objectifs », a indiqué un porte-parole de l’entreprise au New York Times, ajoutant que des alternatives sont recherchées pour les employés concernés.

Juste avant les licenciements, Meta avait dévoilé un programme d’intéressement pour six de ses plus hauts dirigeants : Andrew Bosworth (directeur technique), Chris Cox (directeur produit), Susan Li (directrice financière), Javier Olivan (directeur opérationnel), Dina Powell McCormick (présidente et vice-présidente du conseil) et C.J. Mahoney (directeur juridique). Le mécanisme conditionne l’achat d’options supplémentaires sur des objectifs de croissance, dont le plus ambitieux projette une valorisation de 9 000 milliards de dollars d’ici 2031. Meta a aujourd’hui une capitalisation boursière de 1 500 milliards de dollars. En cas de succès, certaines de ces options vaudraient jusqu’à 921 millions chacune.

L’IA est le fil conducteur de ces décisions. Meta prévoit de dépenser au moins 115 milliards de dollars cette année, principalement pour construire des data centers dédiés à l’IA. En janvier, Mark Zuckerberg avait posé le cadre lors d’un appel avec des investisseurs : « Je pense que 2026 sera l’année où l’IA commence à changer drastiquement notre façon de travailler. Nous commençons à voir des projets qui nécessitaient auparavant de grandes équipes être accomplis par une seule personne très talentueuse ». Les 700 départs de mercredi sont la première traduction concrète de cette vision.