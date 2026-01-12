Meta va licencier 10 % des employés dans la division Reality Labs

Meta s’apprête à trancher dans le vif de ses effectifs dédiés à la réalité virtuelle. Selon le New York Times, Meta prévoit de supprimer environ 10 % des employés de sa division Reality Labs qui compte actuellement près de 15 000 salariés. Cette restructuration, qui devrait être officialisée dès demain, marque un pivot stratégique majeur : l’entreprise délaisse son rêve de métavers pour concentrer ses ressources sur la construction d’une intelligence artificielle de nouvelle génération.

La réalité virtuelle et les casques en première ligne

Les coupes budgétaires ne toucheront pas l’entreprise de manière uniforme mais cibleront spécifiquement les équipes travaillant sur les casques de réalité virtuelle (VR) et le réseau social basé sur la VR. Bien que ces licenciements ne représentent qu’une fraction des 78 000 employés totaux du groupe, l’impact sur l’unité du métavers sera disproportionné, pouvant même excéder le seuil des 10 %.

Andrew Bosworth, le directeur technologique supervisant Reality Labs, a convoqué une réunion jugée « la plus importante de l’année » pour mercredi, insistant sur la présence physique du personnel. Ce coup de frein brutal intervient alors que les utilisateurs ne se sont jamais rués sur les casques VR de la marque, malgré les dizaines de milliards de dollars engloutis depuis l’acquisition d’Oculus en 2014 et le changement de nom de l’entreprise (Facebook qui devient Meta) en 2021.

Réallocation massive vers l’IA et les lunettes connectées

L’objectif de cette manœuvre est de libérer du cash pour financer la course à l’armement dans l’intelligence artificielle face à des rivaux comme OpenAI et Google. Mark Zuckerberg a demandé à ses dirigeants de réduire leurs budgets de 2026 pour alimenter massivement la recherche en IA, notamment le laboratoire TBD Lab. Cette unité secrète vise à développer une « superintelligence », un système d’IA quasi-divin.

L’argent économisé sur la VR sera également redirigé vers la division des appareils portables. Contrairement aux casques, ce département qui conçoit les lunettes et bracelets connectés devrait être largement épargné. Il faut dire que les lunettes Ray-Ban de Meta, intégrant caméra et assistant IA, ont connu un succès surprise avec plus de deux millions d’exemplaires vendues en deux ans.

Cette réorientation répond aussi à la pression croissante des marchés financiers. Les investisseurs surveillent avec méfiance l’explosion des dépenses de Meta qui prévoit d’injecter des dizaines de milliards de dollars dans les data centers nécessaires au développement de l’IA. À cela s’ajoutent les grosses rémunérations offertes pour attirer les meilleurs chercheurs du domaine. En sacrifiant une partie de Reality Labs, Mark Zuckerberg tente de rassurer sur sa capacité à gérer ces investissements colossaux.