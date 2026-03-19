Micron augmente ses investissements mémoire… mais ce n’est pas pour le grand public

Alors que les prix de la RAM et du stockage restent sous tension, Micron annonce une montée en puissance de ses investissements industriels. Sur le papier, une hausse des capacités de production pourrait laisser espérer un répit pour les PC et les smartphones, mais dans les faits, le groupe mise surtout sur un marché bien plus rentable : les data centers dopés à l’IA.

Une production orientée serveurs et accélérateurs IA

Lors de sa dernière communication financière, Micron a indiqué prévoir une nette augmentation de ses dépenses d’investissement sur les prochains exercices. L’objectif affiché est clair : sécuriser davantage de volumes sur les mémoires de nouvelle génération destinées aux infrastructures cloud, où la demande explose avec l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA.

HBM, le nerf de la guerre

Le segment le plus stratégique concerne les mémoires à très haute bande passante (HBM), devenues indispensables aux GPU et accélérateurs utilisés dans les centres de calcul. Problème : ces lignes de production sont complexes, coûteuses et fortement sollicitées, ce qui entretient la pression sur l’ensemble de la chaîne.

Rien pour le grand public

Même si Micron augmente ses capacités, l’essentiel des nouveaux volumes devrait aller en priorité aux serveurs, au cloud et aux clients industriels. Résultat : les PC, consoles et machines grand public pourraient continuer à subir des tarifs élevés, surtout si les fabricants répercutent la hausse des composants plutôt que de rogner leurs marges.

Autrement dit, l’industrie investit… mais là où la valeur est la plus forte, c’est à dire vers les data centers d’IA. Pour les consommateurs, l’amélioration pourrait donc prendre du temps, et dépendra autant des capacités de production que de la façon dont le marché arbitrera entre IA, cloud et électronique grand public.