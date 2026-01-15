TENDANCES
Matériel et Accessoires

Micron garde le marché grand public dans sa lige de mire malgré l’arrêt de Crucial

15 Jan. 2026 • 11:15
0

L’annonce avait semé le doute chez de nombreux consommateurs : début décembre, Micron confirmait le retrait de sa marque Crucial du marché grand public, une décision perçue comme un abandon pur et simple du marché des particuliers. Le géant américain de la mémoire vient cependant de clarifier sa position et de calmer (en partie) les inquiétudes.

Micron affirme rester présent auprès des particuliers

Dans un entretien accordé à Wccftech, Christopher Moore, vice-président marketing de Micron, a tenu à corriger ce qu’il considère comme une interprétation excessive de la situation. Moore affirme que l’entreprise continuera de jouer un rôle majeur sur les marchés grand public et mobile, même si la marque Crucial n’est évidemment plus au centre de cette stratégie.

Micron

Micron rappelle notamment l’importance de son activité OEM, un canal souvent invisible pour le consommateur final mais absolument essentiel aux résultats du groupe. L’entreprise fournit toujours des composants mémoire, comme la LPDDR5, à de grands constructeurs tels que Dell ou Asus, qui les intègrent directement dans leurs ordinateurs et appareils mobiles destinés au « grand public ».

La pression croissante de l’IA sur le marché de la mémoire

Ce repositionnement s’explique en grande partie par l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle. Les serveurs et infrastructures IA absorbent une part croissante de la production mondiale de mémoire, créant des tensions durables sur l’offre. Micron reconnaît que cette bascule rend la planification industrielle particulièrement complexe, la multiplication des références pouvant nuire aux volumes produits.

L’entreprise travaille donc étroitement avec ses partenaires pour mieux anticiper les besoins, tout en soulignant que les nouvelles capacités de production, liées à la construction de sites supplémentaires, ne produiront des effets tangibles qu’à l’horizon 2028. Dans un contexte où l’ensemble du secteur peine à suivre la cadence imposée par l’IA, Micron estime in fine que la pénurie de DRAM pourrait s’inscrire dans la durée.

