KultureGeek Matériel et Accessoires Micron sort du marché grand public de la RAM et du SSD
Matériel et Accessoires

Micron sort du marché grand public de la RAM et du SSD

5 Déc. 2025 • 15:15
0

Voilà qui ne va sans doute pas freiner les velléités de hausses tarifaire sur le marché de l’électronique. Micron Technology vient en effet d’annoncer son retrait du marché grand public de la RAM et des SSD, ce qui se traduira par un abandon progressif de sa célèbre marque Crucial. Une page se ferme pour des millions d’utilisateurs qui ont longtemps fait confiance aux produits de la marque pour équiper PC portables, tours et stations de jeu.

Un repositionnement vers les marchés à forte valeur

Avec ce choix, Micron confirme une stratégie de recentrage sur les segments les plus rentables : les centres de données, l’intelligence artificielle, l’automobile connectée et les infrastructures industrielles. La demande explosive en mémoire haute performance pour les serveurs, les GPU et les systèmes d’IA pousse désormais le groupe à concentrer ses investissements sur les puces DRAM et NAND de dernière génération, bien plus rémunératrices que les produits grand public.

Crucial

Crucial, une marque historique sacrifiée

Symbole de démocratisation de la mémoire vive et du stockage SSD depuis plus de vingt ans, Crucial disparaît ainsi du paysage. Pour Micron, il s’agit de mettre fin à une activité jugée insuffisamment rentable face à la pression des prix, à la concurrence asiatique et à la volatilité du marché grand public.

Quelles conséquences pour les consommateurs ?

À court terme, les produits Crucial continueront d’être disponibles via les stocks existants. Mais à moyen terme, ce retrait pourrait réduire l’offre et accroître la dépendance à quelques grands acteurs du secteur. Pour les assembleurs comme pour les particuliers, cela signifie moins de choix et, potentiellement, des prix plus sensibles aux tensions du marché.

Micron était aussi le fournisseur de nombre de « consoliers », et l’on peut craindre là encore une augmentation des prix sur la prochaine génération de machines de jeux. Sachant que le retrait du marché « consumer » sera effectif dès le mois de février 2026, c’est tout un pan du marché informatique et électronique qui va devoir rapidement se réorganiser pour se réapprovisionner en barrettes RAM, VRAM et en SSD tout en évitant de faire exploser les coûts. Une équation complexe…

 

