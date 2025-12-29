TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Google Photos va débarquer sur les téléviseurs pour la première fois
Hors-Sujet

Google Photos va débarquer sur les téléviseurs pour la première fois

29 Déc. 2025 • 16:15
0

Samsung a annoncé l’arrivée prochaine de Google Photos sur ses téléviseurs, promettant une intégration profonde pour transformer les photos en expérience cinématographique. Le constructeur ouvrira le bal en mars 2026 avec le déploiement de la fonction « Souvenirs » sur son système d’exploitation Tizen, bénéficiant d’une exclusivité de six mois avant que d’autres fabricants de TV puissent potentiellement suivre.

Google Photos Samsung TV

Google Photos fait ses débuts sur les téléviseurs

Si le lancement initial de Google Photos sur téléviseur se concentre sur l’affichage de collections, Samsung prévoit d’enrichir l’expérience au second semestre de 2026 avec des outils d’intelligence artificielle sophistiqués. Le programme « Créer avec IA » s’appuiera sur le système de génération d’images Nano Banana de Google pour proposer des modèles thématiques, ainsi que des fonctions de génération et d’édition d’images comme les outils Remix et Photo vers Vidéo de Google.

Les utilisateurs pourront également profiter de la fonction « Résultats personnalisés » pour projeter des diaporamas basés sur des requêtes spécifiques. Il suffira de demander des thèmes comme « océan », « randonnée » ou « Paris » pour que le téléviseur compose instantanément une présentation visuelle pertinente.

Cette annonce marque un tournant car il n’existe actuellement aucune application native Google Photos pour les téléviseurs, même sur la propre plateforme Google TV. Bien que Samsung ne précise pas si cette nouveauté prendra la forme d’une application dédiée classique, le groupe assure que le service sera « profondément tissé dans l’expérience TV ».

La configuration promet d’être simplifiée : une simple connexion au compte Google sur le téléviseur suffira pour synchroniser et afficher automatiquement la bibliothèque d’images. L’objectif affiché est de fluidifier le passage du petit écran du smartphone au grand format du salon sans friction technique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ces 2026 ecrans LG

LG UltraGear evo : une nouvelle gamme de moniteurs gaming 5K annoncée avant le CES 2026

29 Déc. 2025 • 17:16
0 Matériel

LG Electronics officialise le lancement mondial d’UltraGear evo, une nouvelle marque dédiée à ses moniteurs gaming premium....

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

James Cameron promet de révéler toute l’histoire d’Avatar, même sans films 4 et 5

29 Déc. 2025 • 17:15
0 Geekeries

La saga Avatar n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets sur grand écran, et tout semble indiquer que le succès ne...

OpenAI Logo

OpenAI recrute pour anticiper les risques de l’intelligence artificielle

29 Déc. 2025 • 15:25
0 Internet

OpenAI renforce son dispositif de sécurité en annonçant le recrutement d’un nouveau Head of Preparedness, un poste...

Reseaux Sociaux Logos Icones

New York impose des étiquettes d’avertissement aux réseaux sociaux jugés addictifs

29 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

Kathy Hochul, la gouverneure de l’État de New York, a promulgué une nouvelle législation obligeant Facebook, Instagram, TikTok,...

Intelligence Artificielle

La Chine veut encadrer les IA « humanisées » : vers des règles strictes pour les chatbots émotionnels

29 Déc. 2025 • 13:10
0 Internet

La Chine s’apprête à durcir le cadre réglementaire entourant les intelligences artificielles capables de simuler des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple évite les droits de douane des puces importées de Chine jusqu’en 2027

Apple évite les droits de douane des puces importées de Chine jusqu’en 2027

29 Dec. 2025 • 17:00

image de l'article Pluribus : comment une note d’Apple TV a radicalement changé la fin de la saison 1

Pluribus : comment une note d’Apple TV a radicalement changé la fin de la saison 1

29 Dec. 2025 • 16:30

image de l'article Un sous-traitant d’Apple en Chine a été victime d’une cyberattaque

Un sous-traitant d’Apple en Chine a été victime d’une cyberattaque

29 Dec. 2025 • 15:17

image de l'article Sergey Brin avoue s’être « pris pour le prochain Steve Jobs »

Sergey Brin avoue s’être « pris pour le prochain Steve Jobs »

29 Dec. 2025 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site