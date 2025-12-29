Google Photos va débarquer sur les téléviseurs pour la première fois

Samsung a annoncé l’arrivée prochaine de Google Photos sur ses téléviseurs, promettant une intégration profonde pour transformer les photos en expérience cinématographique. Le constructeur ouvrira le bal en mars 2026 avec le déploiement de la fonction « Souvenirs » sur son système d’exploitation Tizen, bénéficiant d’une exclusivité de six mois avant que d’autres fabricants de TV puissent potentiellement suivre.

Google Photos fait ses débuts sur les téléviseurs

Si le lancement initial de Google Photos sur téléviseur se concentre sur l’affichage de collections, Samsung prévoit d’enrichir l’expérience au second semestre de 2026 avec des outils d’intelligence artificielle sophistiqués. Le programme « Créer avec IA » s’appuiera sur le système de génération d’images Nano Banana de Google pour proposer des modèles thématiques, ainsi que des fonctions de génération et d’édition d’images comme les outils Remix et Photo vers Vidéo de Google.

Les utilisateurs pourront également profiter de la fonction « Résultats personnalisés » pour projeter des diaporamas basés sur des requêtes spécifiques. Il suffira de demander des thèmes comme « océan », « randonnée » ou « Paris » pour que le téléviseur compose instantanément une présentation visuelle pertinente.

Cette annonce marque un tournant car il n’existe actuellement aucune application native Google Photos pour les téléviseurs, même sur la propre plateforme Google TV. Bien que Samsung ne précise pas si cette nouveauté prendra la forme d’une application dédiée classique, le groupe assure que le service sera « profondément tissé dans l’expérience TV ».

La configuration promet d’être simplifiée : une simple connexion au compte Google sur le téléviseur suffira pour synchroniser et afficher automatiquement la bibliothèque d’images. L’objectif affiché est de fluidifier le passage du petit écran du smartphone au grand format du salon sans friction technique.