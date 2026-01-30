TENDANCES
La France va s’attaquer aux VPN, après l’interdiction des réseaux sociaux

30 Jan. 2026 • 17:14
« Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste ». Telle est la déclaration d’Anne Le Hénanff, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, lors d’une interview sur Franceinfo. Elle réagissait sur l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans qui a été votée à l’Assemblée nationale.

Mozilla VPN

Vers un blocage des VPN en France

Avec les VPN, il est facile de changer (virtuellement) de pays et donc de contourner certaines lois françaises. Par exemple, l’accès aux sites pornographiques en France nécessite de prouver son identité afin de montrer que l’internaute est bien majeur. Mais certaines personnes utilisent un VPN pour contourner ce blocage.

Concernant les réseaux sociaux, les moins de 15 ans pourraient être tentés d’utiliser un VPN pour continuer à utiliser Instagram, TikTok, Snapchat et les autres plateformes, malgré l’interdiction en France.

À ce sujet, Anne Le Hénanff déclare :

Les VPN, je ne suis pas naïve, on connaît l’environnement numérique dans lequel nous évoluons tous, évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j’ai réussi, en faisant passer ce texte avec l’aide des députés, à protéger déjà 65-70 % des enfants, parce que je rappelle que l’âge moyen de création de son premier compte sur un réseau social, c’est 8 ans et demi. 8 ans et demi, c’est incroyable. À 8 ans et demi, je ne pense pas qu’on sache qu’il existe un VPN, à moins d’avoir la complicité d’un adulte. Donc si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, on continuera. Et les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste.

La ministre reste un peu vague pour le moment. Mais en l’occurrence, un blocage des VPN en France aurait aussi un impact sur les plus de 15 ans. Et pour le coup, cela risque de ne pas plaire à tout le monde.

Il y a quelques mois, l’Arcom avait aussi annoncé s’attaquer aux VPN. C’était en lien à l’accès aux sites pornographiques.

6 commentaires pour cet article :

  • Snowolf77(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 17:34
    Franchement ils sont vraiment à l’ouest ces politiciens et politiciennes… un VPN ne sert pas qu’à contourner les lois, mais aussi de se protéger du piratage. Bientôt la France va devenir la Corée… s’ils veulent contrôler l’a façon dont doivent penser et agir les français… vive les élections pour qu’ils y en n’est des personnes avec dés idées pareilles change de service… moi je l’ai verrai bien au nettoyage de Paris. Bonne soirée.
  • Alexiel(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 17:35
    Seul la Corée du Nord et quelques autres dictatures ont osées bannir les VPN , cela démontre qu’ils sont près à tout pour faire de l’Europe une dictature , la loi pour interdire les RS au moins de 15 ans paraît bien plus mais quand on y réfléchit cela veut dire que tout compte devra être vérifié avec un scan de notre carte d’idientité .. donc cela s’appliquera à tous . Alors que tout appareil numérique possède des outils de contrôle parental et de limitation du temps d’écran .. cela prouve encore qu’on est plus en démocratie ou en tout cas de moins en moins.
  • Phac0(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 18:03
    Vous la sentez arriver la dictature ?
  • Cyberalx(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 18:25
    Dictature…. Il faut arrêter de fantasmer sur les réalités alternatives. On est une démocratie et ceux qui prétendent le contraire n’ont certainement pas vécu une dictature. Vous ne pourriez même pas le dénoncer…Le sujet, c’est de protéger une enfance et une jeunesse en perte de repères et promis à une stupidité jamais égalée dans l’histoire de l’humanité.Ces réseaux sociaux combinés à la possibilité de laisser des machines réfléchir à leur place font que PHYSIOLOGIQUEMENT, le cerveau est de plus en plus petit et inactif.Alors le VPN qui ne sert à 90% qu’à mater du porno ou à gratter du contenu sans le payer, on s’en fout.On était déjà une démocratie bien avant qu’il n’y ait Internet, on n’avait pas de VPN et ça se passait très bien. On n’avait pas de réseaux sociaux et on allait discuter pour de vrai avec de vraies personnes.
  • Phac0(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 20:16
    Des libertés retirées une par une, lentement, sous couvert de protéger. Le totalitarisme n’arrive pas en une journée

