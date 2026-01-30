La France va s’attaquer aux VPN, après l’interdiction des réseaux sociaux

« Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste ». Telle est la déclaration d’Anne Le Hénanff, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, lors d’une interview sur Franceinfo. Elle réagissait sur l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans qui a été votée à l’Assemblée nationale.

Vers un blocage des VPN en France

Avec les VPN, il est facile de changer (virtuellement) de pays et donc de contourner certaines lois françaises. Par exemple, l’accès aux sites pornographiques en France nécessite de prouver son identité afin de montrer que l’internaute est bien majeur. Mais certaines personnes utilisent un VPN pour contourner ce blocage.

Concernant les réseaux sociaux, les moins de 15 ans pourraient être tentés d’utiliser un VPN pour continuer à utiliser Instagram, TikTok, Snapchat et les autres plateformes, malgré l’interdiction en France.

À ce sujet, Anne Le Hénanff déclare :

Les VPN, je ne suis pas naïve, on connaît l’environnement numérique dans lequel nous évoluons tous, évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j’ai réussi, en faisant passer ce texte avec l’aide des députés, à protéger déjà 65-70 % des enfants, parce que je rappelle que l’âge moyen de création de son premier compte sur un réseau social, c’est 8 ans et demi. 8 ans et demi, c’est incroyable. À 8 ans et demi, je ne pense pas qu’on sache qu’il existe un VPN, à moins d’avoir la complicité d’un adulte. Donc si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, on continuera. Et les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste.

La ministre reste un peu vague pour le moment. Mais en l’occurrence, un blocage des VPN en France aurait aussi un impact sur les plus de 15 ans. Et pour le coup, cela risque de ne pas plaire à tout le monde.

Il y a quelques mois, l’Arcom avait aussi annoncé s’attaquer aux VPN. C’était en lien à l’accès aux sites pornographiques.