Sites pornos bloqués en France : l’Arcom veut s’attaquer aux VPN

Malgré la loi française imposant la vérification d’âge sur les sites pornographiques depuis cet été, l’accès à ces contenus reste un jeu d’enfant pour les mineurs. Face à ce constat d’échec, où seules 17 % des plateformes respectent leurs obligations selon une enquête du journal de 20 heures de France 2, l’Arcom, le régulateur du numérique, ouvre un nouveau front : il annonce vouloir s’attaquer directement aux fournisseurs de VPN, devenus la principale faille du système.

Les VPN donnent facilement accès aux sites pornos

Si des astuces comme les fausses cartes d’identité circulent, la faille la plus simple et, paradoxalement, légale, réside dans l’utilisation d’un VPN. Ce système permet à un utilisateur de masquer sa localisation réelle et de faire croire qu’il se connecte depuis un autre pays. Il échappe ainsi en un clic à la loi française et à toute forme de vérification. Il peut regarder toutes les vidéos qu’il souhaite, qu’importe le site.

Ce contournement est si efficace que certains services de VPN en ont fait un argument commercial, comme l’a illustré la communication de Xavier Niel pour mVPN, le VPN de Free Mobile. Une situation qualifiée d’« utilisation opportuniste » par Martin Ajdari, le président de l’Arcom, qui voit les autorités être prises à leur propre jeu.

L’Arcom va riposter

Jusqu’à présent, le régulateur semblait minimiser l’impact des VPN sur les plus jeunes, comparant leur usage à celui, plus complexe, des fausses identités. Martin Ajdari estimait que ces systèmes n’étaient « pas mobilisés par les enfants de 10, 11, 12, 13 ans », cible prioritaire de la protection.

Mais le régulateur a décidé de changer de stratégie. Face à l’ampleur du phénomène, l’Arcom a affirmé qu’elle allait désormais travailler avec les VPN pour que la vérification d’âge soit appliquée. Cette annonce marque un tournant majeur : plutôt que de se concentrer uniquement sur les sites pour adultes, l’autorité va s’attaquer à l’un des principaux maillons de la chaîne de contournement.

Selon une étude de l’Arcom, près de deux tiers des adolescents ont déjà menti sur leur âge en ligne.