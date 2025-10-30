TENDANCES
Sites pornos bloqués en France : l'Arcom veut s'attaquer aux VPN
Sites pornos bloqués en France : l’Arcom veut s’attaquer aux VPN

30 Oct. 2025 • 17:32
Malgré la loi française imposant la vérification d’âge sur les sites pornographiques depuis cet été, l’accès à ces contenus reste un jeu d’enfant pour les mineurs. Face à ce constat d’échec, où seules 17 % des plateformes respectent leurs obligations selon une enquête du journal de 20 heures de France 2, l’Arcom, le régulateur du numérique, ouvre un nouveau front : il annonce vouloir s’attaquer directement aux fournisseurs de VPN, devenus la principale faille du système.

Pornhub

Les VPN donnent facilement accès aux sites pornos

Si des astuces comme les fausses cartes d’identité circulent, la faille la plus simple et, paradoxalement, légale, réside dans l’utilisation d’un VPN. Ce système permet à un utilisateur de masquer sa localisation réelle et de faire croire qu’il se connecte depuis un autre pays. Il échappe ainsi en un clic à la loi française et à toute forme de vérification. Il peut regarder toutes les vidéos qu’il souhaite, qu’importe le site.

Ce contournement est si efficace que certains services de VPN en ont fait un argument commercial, comme l’a illustré la communication de Xavier Niel pour mVPN, le VPN de Free Mobile. Une situation qualifiée d’« utilisation opportuniste » par Martin Ajdari, le président de l’Arcom, qui voit les autorités être prises à leur propre jeu.

L’Arcom va riposter

Jusqu’à présent, le régulateur semblait minimiser l’impact des VPN sur les plus jeunes, comparant leur usage à celui, plus complexe, des fausses identités. Martin Ajdari estimait que ces systèmes n’étaient « pas mobilisés par les enfants de 10, 11, 12, 13 ans », cible prioritaire de la protection.

Mais le régulateur a décidé de changer de stratégie. Face à l’ampleur du phénomène, l’Arcom a affirmé qu’elle allait désormais travailler avec les VPN pour que la vérification d’âge soit appliquée. Cette annonce marque un tournant majeur : plutôt que de se concentrer uniquement sur les sites pour adultes, l’autorité va s’attaquer à l’un des principaux maillons de la chaîne de contournement.

Selon une étude de l’Arcom, près de deux tiers des adolescents ont déjà menti sur leur âge en ligne.

3 commentaires pour cet article :

  • Alexiel(via l'app )
    30 Oct. 2025 • 17:46
    Sous des airs de protection de l’enfance on va se retrouver comme en Chine .. pas étonnant que la France baisse chaque année dans les classement de depocracy Watch … c’est très inquiétant et surtout qu’ils exigent de savoir tout sur nous alors qu’ils se font pirater en permanence … j’ai du mal à croire que l’arcom fasse cela sans que ça viennent de plus haut …
  • PascalEnergy(via l'app )
    30 Oct. 2025 • 20:04
    La France n’est que le nom d’une région de l’UE. A partir de là, il est logique que les libertés et les acquis soient en perdition face à cette union de la mort qui n’a de cesse que la déconstruction et le remplacement pour maintenir son pouvoir décadent. J’espère que sa chute donnera vie à un jour férié européen ou l’on fêtera les démocraties retrouvées pour une fédération européenne des nations souveraines

