« L’usage des VPN explose en France depuis le blocage de Pornhub »

La fermeture de Pornhub, YouPorn et Redtube en France fait le bonheur des VPN, puisque ces derniers constatent une hausse significative des abonnements depuis hier, jour où les trois sites pornographiques ont baissé le rideau.

Sur les réseaux sociaux, Proton VPN a révélé que les inscriptions à son service ont été hausse de 1 000 % dans la demi-heure qui a suivi la fermeture de Pornhub en France. « Pour mettre les choses dans le contexte, c’est plus que lorsque TikTok a bloqué les Américains », indique le groupe.

5PM – PornHub blocks France from accessing its website

5.30PM – @ProtonVPN registrations increase by 1,000%

For context, this is more than when TikTok blocked Americans. pic.twitter.com/gVZynD5hPS

