Pornhub, YouPorn et Redtube vont bloquer leurs sites pornos en France dès demain

Le géant du porno en ligne Aylo, propriétaire de Pornhub, YouPorn et RedTube, a décidé de bloquer l’accès à ses contenus en France à partir du 4 juin 2025, comme annoncé lors d’une conférence de presse. Cette mesure radicale répond à l’obligation imposée par le gouvernement français de vérifier l’âge des utilisateurs.

Les sites pornos quittent la France

Aylo, basé à Chypre, conteste la législation française, qu’il juge « symbolique, inutile et dangereuse pour la vie privée ». Alex Kekesi, vice-président marque et communauté chez Aylo, dit que le groupe « est très pro-vérification d’âge », mais critique un système de contrôle de masse inédit à cette échelle. Avec 7 millions de visites quotidiennes en France, l’entreprise craint des risques de piratage et de fuites de données. « C’est à l’opposé de ce qu’on nous apprend, ne pas fournir nos données personnelles en ligne », ajoute Alex Kekesi.

Dès mercredi après-midi, Pornhub, YouPorn et RedTube afficheront un message en France expliquant leur position, plaidant pour une vérification d’âge au niveau des appareils (smartphones ou ordinateurs), jugée plus sécurisée et non contournable par un VPN. Aylo recommande aussi l’usage de contrôles parentaux comme alternative.

Une réponse cinglante des autorités

La ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, a réagi sur X : « Si Aylo préfère sortir de France que d’appliquer notre loi, libre à eux ». Elle défend le système de l’Arcom, basé sur le « double anonymat », qui protège la vie privée en empêchant les sites et les tiers vérificateurs de relier l’identité des utilisateurs à leurs activités. « Mentir quand on ne veut pas respecter la loi et prendre en otage, c’est inadmissible », insiste-t-elle.

Depuis le 11 avril 2025, les sites pornographiques basés en France ou hors UE doivent se conformer à cette obligation. À partir du 6 juin, 17 plateformes européennes, dont celles d’Aylo, sont également concernées. Ces sites doivent utiliser des solutions comme l’analyse de documents d’identité ou l’estimation d’âge par selfie, avec un chiffrement garantissant l’anonymat.

Ce conflit dépasse les frontières françaises. La Commission européenne, qui prépare une application de vérification d’âge pour juillet, a ouvert des enquêtes contre Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos pour non-respect des règles du Digital Services Act (DSA) sur la protection des mineurs. Aylo, déjà en litige contre la loi française, conteste également ces mesures, arguant que la vérification devrait être gérée au niveau des systèmes d’exploitation.