Pornhub, YouPorn et Redtube sont maintenant fermés en France

Comme prévu, les sites pornographiques Pornhub, YouPorn et Redtube ont fermé leurs portes en France. Aylo, le propriétaire des trois plateformes, avait annoncé la nouvelle hier et ça se confirme aujourd’hui.

Plus de Pornhub, YouPorn et Redtube en France

« Votre gouvernement propose de vérifier votre âge à chaque fois que vous visitez notre site, c’est fou, non ? », indique Pornhub. « Cela ne protège pas les mineurs — mais au contraire, cela met en danger la vie privée de tout le monde et expose les enfants à des risques ». Le site pour adultes souligne qu’il y a régulièrement des fuites de données. « Vous obliger à fournir, de façon répétée, des informations personnelles sensibles crée un risque de sécurité inacceptable que nous refusons d’imposer à nos utilisateurs », peut-on lire.

Les trois sites d’Aylo assurent avoir tenté de collaborer avec le gouvernement français, et ce depuis des années, pour trouver une solution qui satisferait tout le monde, notamment afin d’empêcher les mineurs d’accéder aux contenus X. « Nous avons proposé des solutions plus adéquates – notamment une vérification de l’âge des utilisateurs réalisée directement sur l’appareil, ce qui protégerait à la fois les mineurs et votre vie privée. Ils nous ont tout simplement ignorés », déplore le groupe.

Aussi, le message critique la mise en place de loi. Selon Pornhub, YouPorn et Redtube, « cette loi détourne les utilisateurs vers des milliers de sites qui contournent délibérément les réglementations, ne vérifient pas l’âge des personnes figurant dans les vidéos et encouragent activement les utilisateurs à contourner la loi. Contrairement à nous, ils ne contrôlent pas le contenu et ne privilégient pas la sécurité — rendant tout le monde plus vulnérable ».

Le message se conclut avec : « En suspendant l’accès à notre site en France, nous prenons position: nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs ».

Les VPN à la rescousse

Pour les Français qui veulent continuer d’accéder à Pornhub, YouPorn et Redtube, il reste la solution des VPN. Il suffit de choisir un serveur ailleurs qu’en France et le tour est joué. Sinon, ils devront se tourner vers d’autres plateformes qui restent disponibles.