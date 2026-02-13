Nvidia GeForce Now est maintenant disponible sur les Amazon Fire TV Stick

Nvidia officialise l’arrivée de GeForce Now sur les Fire TV Stick d’Amazon, éliminant le bricolage d’installations détournées avec le fichier APK. Le service se télécharge désormais directement depuis la boutique d’applications d’Amazon, transformant la clé HDMI en un appareil de cloud gaming après connexion d’une manette Bluetooth.

Trois modèles de Fire TV accueillent le service : les Fire TV Stick 4K Plus et 4K Max de deuxième génération fonctionnant sous Fire OS 8.1.6.0 minimum, ainsi que le Fire TV Stick 4K Max de première génération à partir de Fire OS 7.7.1.1. Le principe reste inchangé : les jeux s’exécutent sur les serveurs équipés de cartes GeForce RTX de Nvidia, le stick ne diffusant qu’un flux vidéo. La puissance de calcul déportée permet d’accéder à des titres exigeants sans posséder de console ou PC gaming.

La réalité technique impose cependant des compromis. Sur Fire TV, le streaming plafonne à 1080p à 60 images par seconde en SDR avec un encodage H.264 et du son stéréo. Cette configuration contraste avec les capacités maximales du service qui atteint la 5K à 240 images par seconde avec du HDR et de l’audio 7.1 sur les formules premium via d’autres supports. Le matériel limité des clés HDMI d’Amazon explique ce bridage, créant une expérience à deux vitesses selon l’appareil utilisé.

Un catalogue avec des milliers de jeux

Nvidia revendique plus de 4 000 jeux compatibles, incluant des ajouts récents comme Disciples : Domination, Reanimal et Kingdom Come: Deliverance accessibles via le Game Pass. L’utilisateur doit néanmoins posséder les titres ou y accéder via les plateformes partenaires, GeForce Now n’offrant pas de bibliothèque incluse contrairement à certains concurrents.

Le service rejoint Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna sur l’écosystème Fire TV, densifiant l’offre de cloud gaming sur ces appareils. La tarification de GeForce Now s’échelonne en trois paliers : une formule gratuite donne accès à plus de 2 000 jeux avec sessions d’une heure limitées à du 1080p à 60 FPS, un abonnement à 10,99 € mensuel étend les sessions à six heures en 1440p, tandis que la formule à 21,99 € débloque huit heures et grimpe jusqu’à la 5K à 240fps.

Ces plafonds premium restent théoriques sur Fire TV Stick, où les contraintes matérielles maintiennent l’expérience au plancher technique du service. L’équation demeure toutefois pertinente pour les possesseurs de ces clés HDMI vendues à prix réduit qui transforment leur téléviseur en écran de jeu et ajoutent d’autres fonctionnalités, comme l’accès à des services de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, etc).