Amazon dévoile le Fire TV Stick 4K Select
[Précommande] Amazon dévoile le Fire TV Stick 4K Select

30 Sep. 2025 • 18:42
Amazon annonce aujourd’hui l’arrivée en France de son nouveau Fire TV Stick 4K Select, une clé de streaming 4K pensée pour démocratiser l’accès au divertissement haute résolution. Avec son prix attractif et ses fonctions intelligentes, elle tente de s’imposer comme l’option la plus accessible pour transformer n’importe quel téléviseur HDMI en plateforme connectée.

Fire Tv Stick 4k Slect

Un concentré de performances pour un tarif maîtrisé

Conçu pour offrir une qualité d’image 4K fluide à moindre coût, le Fire TV Stick 4K Select met en avant la prise en charge du HDR10+ et un lancement rapide des applications, grâce à son système d’exploitation optimisé. Ce modèle représente selon Amazon « la clé 4K la plus abordable » de sa gamme. Une ambition confirmée par les premiers échos du marché, qui soulignent son positionnement tarifaire agressif et sa capacité à rendre accessible le streaming 4K à moindre frais.

Fonctionnalités intelligentes au cœur de l’expérience utilisateur

Un guide de chaînes sur mesure

Plutôt que de forcer l’utilisateur à naviguer entre des milliers de contenus, Amazon propose un guide de chaînes repensé : il suggère une dizaine de programmes en direct, sélectionnés selon vos habitudes de visionnage. Cette approche vise à limiter l’indécision devant l’écran et à offrir une entrée rapide dans le contenu.

Une « liste de favoris » universelle

Autre nouveauté : la possibilité de regrouper vos films et séries favoris depuis différents services dans une seule et même liste. Ainsi, quel que soit le service — Prime Video, Netflix, Disney+ ou autre — vous accédez à vos choix en un clic, sans multiplier les espaces d’attente.

Un positionnement face aux autres Fire TV Stick

L’arrivée du Fire TV Stick 4K Select s’inscrit dans une stratégie claire : occuper l’espace entre les modèles d’entrée de gamme et les versions plus haut de gamme. Par rapport au Fire TV Stick « standard », limité au Full HD, le Select apporte une véritable montée en puissance grâce à la 4K et au support HDR10+. En revanche, il reste en deçà du Fire TV Stick 4K Max, qui bénéficie d’un processeur plus puissant, d’un stockage interne élargi (jusqu’à 16 Go) et de la compatibilité Wi-Fi 6E, des atouts appréciés par les utilisateurs intensifs ou ceux qui installent de nombreuses applications.

Modèle Résolution HDR Stockage Connectivité Prix indicatif
Fire TV Stick (HD) 1080p HDR10 / HLG 8 Go Wi-Fi 5 44,99 €
Fire TV Stick 4K Select 4K Ultra HD HDR10+ 8 Go Wi-Fi 5 54,99 €
Fire TV Stick 4K 4K Ultra HD HDR10+ / Dolby Vision 8 Go Wi-Fi 6 69,99 €
Fire TV Stick 4K Max 4K Ultra HD HDR10+ / Dolby Vision / HLG 16 Go Wi-Fi 6E 79 €

En pratique, le Fire TV Stick 4K Select vise les foyers équipés d’un téléviseur 4K qui souhaitent accéder au streaming de qualité sans surcoût. Le Fire TV Stick classique conserve sa pertinence pour un deuxième écran ou une télévision non-4K, tandis que le modèle 4K Max demeure le choix privilégié des utilisateurs exigeants, avides de performances maximales et de connectivité dernier cri. Le Select se positionne donc comme un compromis attractif, combinant accessibilité et modernité.

Prix, disponibilité et compatibilités annoncées

Le Fire TV Stick 4K Select peut être précommandé dès aujourd’hui en France au prix de 54,99 €, avec un démarrage des expéditions prévu mi-octobre.

L’appareil est compatible avec la plupart des plateformes de streaming populaires. De plus, Amazon envisage d’étendre son soutien aux environnements gaming (Xbox Cloud Gaming) et à sa propre plateforme Luna, ainsi qu’à d’autres expériences enrichies autour d’Alexa.

Un écosystème Fire TV en pleine dynamique

Ce lancement s’inscrit dans une montée en puissance globale de l’écosystème Fire TV : à ce jour, Amazon revendique près de 300 millions d’unités Fire TV déployées dans le monde, ainsi que des partenariats ayant produit plus de 250 téléviseurs intégrant Fire OS cette année. En France, la marque mise sur cette nouvelle clé pour séduire les foyers désirant upgrader leur téléviseur sans changer d’écran. L’argument de l’accessibilité — tant technique que tarifaire — est clairement au centre de sa stratégie.

