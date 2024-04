Game of Thrones : la série sur Jon Snow a été annulée

C’est sans doute une énorme déception. pour les nombreux fans de la série et des ouvrages de G.R.R Martin : la série sur le personnage de Jon Snow, qui devait se situer dans la continuité des huit saisons de Game of Thrones, a été purement et simplement annulée. Kit Harington, l’interprète de Jon Snow a l’écran, s’est chargé de confirmer la mauvaise nouvelle : « Actuellement, la série n’est plus en développement. Elle n’est plus à l’ordre du jour, car nous n’avons pas tous trouvé la bonne histoire à raconter alors que nous étions tous suffisamment enthousiastes. Nous avons donc décidé de ranger ça dans un tiroir pour le moment. Peut-être que dans le futur, nous y reviendrons, mais pour le moment, non. C’est fermement au fond du tiroir ».

L’acteur précise que la série était juste « en développement » ce qui signifie à un stade si peu avancé qu’il s’agissait encore de savoir si le projet en valait la peine. Visiblement, personne parmi les scénaristes de HBO n’a trouvé la bonne formule et le bon arc narratif pour continuer à faire vivre le personnage. Il faut dire que sans les principales maison de GoT, le périple de Jon Snow dans le grand nord aurait forcément manqué d’une certaine densité, sans compter les liens désormais discontinus avec le récit initial de Westeros. La décision d’abandonner le projet a sans doute aussi été facilitée par la production en cours de House of the Dragon, qui rencontre déjà un énorme succès et sur laquelle HBO peut désormais placer un maximum de ressources de production.